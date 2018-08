Allerede ved 11.30-tiden var Oslo domkirke nær fullsatt. Bisettelsen startet kl. 13.

Tidligere forsvars- og utenriksminister Thorvald Stoltenberg døde 13. juli, 87 år gammel. Sønnen Jens Stoltenberg, Norges tidligere statsminister, rakk så vidt hjem før faren døde.

I sin minnetale fremhevet Jens Stoltenberg farens evne til å «forene det uforenlige».

– Akkurat slik vi gjør i dag, når vi sørger over Thorvalds død, samtidig som vi gleder oss over livet han levde, sa sønnen.

Barnebarn med solosang

Seremonien i Oslo Domkirke, som er Regjeringens og Stortingets offisielle gudshus, ble innledet med solosang av Catharina Stoltenberg. Hun er avdødes barnebarn.

Også artisten Åse Kleveland, tidligere kulturminister for Arbeiderpartiet, bidro musikalsk. Avslutningsvis sang hun den velkjente visen «Jag vill tacka livet», til toner fra egen gitar.

Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Astrid, fru Ferner deltok også i bisettelsen. Thorvald Stoltenberg og prinsesse Astrid har kjent hverandre siden ungdomstiden.

Søskenparet Jens og Camilla holdt de første minnetalene.

– Var en «hønefar»

– Thorvald var en hønefar. Vi snakket sammen på telefonen hver dag. Noen ganger om verden, andre ganger om været – eller om det var batteri i røykvarsleren hjemme hos meg, sa Jens Stoltenberg.

Den tidligere statsministeren startet og avsluttet minneordet med tanker om farens evne til «å forene det uforenlige».

«Utover, mot land»

Et av eksemplene dreide seg om en gang Stoltenberg senior hadde med seg de to eldste barna i en liten kroatisk fiskelandsby. Der ville de små svømme langt utover sjøen, noe faren mente var farlig.

– Mens vi lå der og svømte, foreslo han at vi heller skulle svømme mot land, eller som Thorvald kalte det: «Utover mot land». Da mente han at vi alle fikk det som vi ville. Vi fikk svømme utover. Likevel kom vi nærmere land. Så vi gjorde det. Vi svømte utover, mot land, fremholdt Jens Stoltenberg.

– Et opphøyet ideal

Et annet eksempel tok utgangspunkt i den kritikk Jens Stoltenberg har fått for å være konfliktsky. Den tidligere partilederen og statsministeren sa følgende om faren:

– Det var i forsvaret av meg han utviklet resonnementet om at det egentlig er for få konfliktsky mennesker i verden. «Det er for mange som søker konflikt og for få som prøver å avverge konflikt», sa Thorvald og gjorde meg dermed, i min konfliktskyhet, til et opphøyet ideal andre burde strebe etter. Bedre kan det ikke gjøres. Enda en gang hadde vi svømt mot land. Forent det uforenlige, sa Jens Stoltenberg.

Motstander av bok om Nini

Søsteren Camilla holdt en meget personlig tale, der hun minnet en far som både gjennom fortellinger og skoleatlas førte henne og søsknene med seg rundt i verden.

– Jeg fatter ikke at du er borte, at du ikke kan fortelle mer. Hei, Thorvald, elskede pappaen min. Jeg savner deg for alltid, sa Camilla Stoltenberg.

I talen røpet datteren at hun hadde vært motstander av at faren i 2001 skulle gå offentlig ut og skrive om søsteren Ninis rusproblemer i en bok.

– Det kunne bli en belastning for Nini, det kunne virke spekulativt, mente jeg, Jeg tok feil. Du hadde rett. Åpenheten var en lettelse og en mulighet – for Nini, for oss og mange andre, fremholdt Camilla Stoltenberg.

Deretter holdt tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland sin minnetale. Tydelig beveget sa hun:

– En ustoppelig optimist

– Thorvald Stoltenberg var en ustoppelig optimist, en som maktet spre sin optimisme og sitt ukuelige pågangsmot til glede for hele fellesskapet. Denne særegne optimismen, varmen og utstrålingen påvirket så mange. Derfor berørte han oss så sterkt både som venner, kolleger, medarbeidere, partifeller og mennesker, fra alle deler av vårt land. Jeg vil alltid savne en av mine aller nærmeste venner, fastslo den tidligere Ap-lederen.

Dagens partileder, Jonas Gahr Støre, sa blant annet:

– Han så folk, og han kjente igjen dem han hadde møtt. Han var på en måte hjemme overalt, fastslo Støre.

Minneord fra Kofi Annan

Ap-lederen trakk frem Stoltenbergs tro på at mennesker kan få til noe sammen, viktigheten av å beholde håpet og aldri gi opp. Han delte også noen minneord fra FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan, som måtte melde avbud av helsemessige årsaker.

Annan minnet om at Stoltenberg brakte med seg medfølelse og ydmykhet i hvert oppdrag han tok på seg:

– Bak Thorvalds vennlighet, humor og varme brant en flamme som handlet om livets aller største alvor, sa Støre.

Thorvald Stoltenbergs livslange venner Carsten Smith, Harald Tybring-Gjedde og Helge Vindenes holdt også minnetaler i Oslo Domkirke.

