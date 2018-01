Erna Solberg kan i dag presentere en utvidet regjering med ti kvinner og ti menn. Fem nye fjes går inn i Regjeringen, fem bytter plass, og fire må si farvel til statsrådstaburetten.

Per-Willy Amundsen (Frp), Vidar Helgesen (H), Solveig Horne (Frp) og Marit Berger Røsland (H) forlater Regjeringen.

Disse fem blir statsråder for første gang

Nikolai Astrup (H) er 39 år og fra Oslo. Han blir i manges øyne «endelig» statsråd. Det har flere ganger tidligere vært antatt at denne velstående Høyre-politikeren i Oslo skulle inn i Regjeringen, men da er det ikke blitt plass til ham i kabalen. Han ble leder av Stortingets finanskomité etter stortingsvalget i fjor høst, og han leder Oslo Høyre. De kommende årene skal han ta over styringen av bistandsmilliardene. Astrup omtales som en coming man i partiet og en mulig kronprins.

Iselin Nybø (V) er 36 år og bor i Stavanger. Hun blir ny statsråd med ansvar for høyere utdanning og forskning. Nybø kommer fra advokatjobb i firmaet Simonsen, Vogt og Wiig. Hun ble valgt inn på Stortinget fra Rogaland Venstre i 2013 og har fire år bak seg i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité. Hun toppet partiets liste også foran valget i fjor høst, men røk ut av Stortinget. Hun har erfaring fra lokalpolitikk, har ledet fylkespartiet i Rogaland og har sittet i Venstres sentralstyre.

Ola Elvestuen (V) er 50 år og bor i Oslo. Han blir ny klima- og miljøvernminister. Fagfeltet kan han godt etter å ha ledet Stortingets energi- og miljøkomité siden 2013. Han har vært nestleder i Venstre siden 2008 og stortingsrepresentant siden året etter. Han har erfaring som fotomodell, gartnerassistent og bygningsarbeider, og han har studert sosialantropologi og statsvitenskap. Han har ledet Oslo Venstre og vært gruppeleder for partiets bystyregruppe. En av de første sakene han får på bordet, er rovdyrstriden.

Åse Michaelsen (Frp) er 57 år og fra Mandal. Norges første statsråd med ansvar for eldre i Helse- og omsorgsdepartementet har tolv år bak seg på Stortinget, der hun kom inn i 2005. Michaelsen har sittet i tre ulike komiteer på Stortinget og har der jobbet med alt fra justispolitikk til utdanning, forskning og transport. Hun blant annet drevet en bensinstasjon, og hun har jobbet i SAS. Ellers har hun hatt verv i Frp både i Mandal og i partiet sentralt.

Trine Skei Grande (V) er 48 år, bor i Oslo, men er opprinnelig fra Overhalla i Nord-Trøndelag. Hun blir kulturminister. Da kan det komme godt med å ha vært byråd for kultur- og utdanning i Oslo, der hun også har sittet i bystyret. Hun har hatt en rekke verv i Unge Venstre og Venstre og har sittet i fylkestinget i Nord-Trøndelag. Siden 2001 har hun møtt fast på Stortinget, de første fire årene som fast vararepresentant for Odd Einar Dørum, som da var statsråd.

Disse fem får ny jobb i Regjeringen

Jan Tore Sanner (H) er 52 år og fra Bærum. Etter å ha satt i gang og fått vedtatt en omfattende kommunereform og slått sammen landets fylkeskommuner til færre regioner, velger han å gå fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Kunnskapsdepartementet. Der får han ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og videregående skole, men også for inkluderingspolitikken. Han får en utfordrende jobb med å skaffe nok lærere når studentene nå skal bruke ett år lenger før de blir ferdigutdannet, samtidig som mange andre skal etterutdannes – og med å innføre en lærernorm som medfører økt behov for utdannede lærere.

Torbjørn Røe Isaksen (H), 39 år, er fra Porsgrunn. Overraskende for mange takket han nei til gjenvalg til Stortinget før fjorårets valg. Men nå sier han ja til å fortsette i Regjeringen. Han forlater Kunnskapsdepartementet og overtar ansvaret for Næringsdepartementet. Statsviteren Røe Isaksen har ledet Unge Høyre og er av mange sett på som en potensiell lederkandidat i Høyre. Han har skrevet flere bøker, bl.a. om konservatisme, og vært redaktør i det konservative tidsskriftet Minerva.

Monica Mæland (H), 49 år, er fra Bergen, der hun blant annet har vært byrådsleder. Det betyr at den nye Kommunal- og moderniseringsministeren har god erfaring fra kommunepolitikken. Hun har fire år bak seg som næringsminister. Mæland er advokat. Nå får hun jobben med å fullføre kommunereform, regionreform og omleggingen av fylkesmannsembetene.

Linda Hofstad Helleland (H) er 40 år og fra Klæbu i Sør-Trøndelag. Den nye barne- og likestillingsministeren har vært kulturminister siden desember 2015. Hun har ledet Høyres Kvinneforum og har stortingserfaring fra 2001. På Stortinget har hun sittet i fire komiteer, blant annet i barne- og familiekomiteen. Noe av det første hun skal gjøre, er å fremme forslag om økt fedrekvote – en kvote hun tidligere ivret for å fjerne. Hun bor nå i Drammen og er gift med Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Linda Helleland innrømmer at hun feilvurderte fedres ønske om å være mer hjemme med egne barn

Sylvi Listhaug (Frp) er 40 år og fra Ørskog på Sunnmøre. Hun fortsetter i samme departement, men blir nå justis- og beredskapsminister. Hun er en av Frps fremste stjerner og en statsråd partiet ikke ville gi slipp på. Hun fratas imidlertid ansvar for inkluderingspolitikken og overtar nå de tidligere oppgavene til Per-Willy Amundsen, i tillegg til at hun fortsetter med ansvar for innvandringspolitikken. Hun har tidligere vært byråd i Oslo og har sittet i Frps sentralstyre. Hun fikk plass på Stortinget først i fjor høst, men har vært statsråd siden 2013, da hun startet med å være landbruks- og matminister.

Disse fortsetter på samme post:

Statsminister: Erna Solberg (H) er 56 år og fra Hordaland. Høyre-lederen har i fire år ledet en regjering bestående av Frp og Høyre. Hun var kommunalminister med tilnavnet «Jern-Erna» i Bondevik II-regjeringen.

Finansminister: Siv Jensen (Frp) er 48 år og fra Oslo. Har sittet som finansminister i hele regjeringsperioden.

Utenriksminister: Ine Marie Eriksen Søreide (H) er 41 år og fra Oslo. Kom inn i Regjeringen i 2013. Hun ble i fjor høst forfremmet fra forsvarsministerposten til jobben som utenriksminister da Børge Brende dro til Davos. Hun overtar ansvaret til EU/EØS-ministeren.

Forsvarsminister: Frank Bakke-Jensen (H) er 52 år og fra Finnmark. Han er forholdsvis fersk i både Regjeringen og på denne statsrådsposten.

Helse- og omsorgsminister: Bent Høie (H) er 46 år og fra Randaberg/Stavanger. Har hatt samme ministerpost siden 2013. Han får nå en eldreminister inn i sitt departement.

Olje- og energiminister: Terje Søviknes (Frp) er 48 år og fra Os i Hordaland. Har sittet siden desember 2016.

Samferdselsminister: Ketil Solvik-Olsen (Frp) er 45 år og fra Stavanger. Har sittet siden Regjeringen tiltrådte.

Fiskeriminister: Per Sandberg (Frp) er 57 år, har vært valgt inn fra begge trøndelagsfylkene og bor nå i Troms. Har sittet siden desember 2016.

Landbruks- og matminister: Jon Georg Dale (Frp) er 33 år og fra Dale i Møre og Romsdal. Han fulgte etter Listhaug på denne ministerposten.

Arbeidsminister: Anniken Hauglie (H) er 45 år og fra Oslo. Har vært arbeidsminister siden desember 2015, da hun overtok for Robert Eriksson (Frp).