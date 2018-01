NRK har skjermdumper av en e-postutveksling mellom Teigen og daværende nestleder i Sarpsborg FpU, Erik Nilssen.

I en e-post som er sendt 18. januar 2013, skriver Nilssen:

«Refererer til vår samtale tidligere i dag. Du bad om å få tilsendt bilder av smsene fra Leirstein. Sender her de 2 som omhandler N N. (Jeg fikk et bilde av en SMS til, men den omhandler at Leirstein ønsker å ha med N N.)».

Den anonymiserte personen som nevnes i siste setning, er den 15-år gamle gutten som er omtalt tidligere. Den første anonymiserte personen er en annen. NRK viser til flere e-poster som de har mottatt kopi av, som viser at Teigen ble varslet om Leirsteins sexmeldinger.

En av tekstmeldingene mellom kvinnen i 30-årene og Leirstein, som Teigen fikk oversendt ifølge NRK, gikk som følger:

Leirstein: «Hva! Tør du ikke hehe»

Kvinnen: «Så får du også tid til å avtale noe m de søte FpU’erne våre! ;) Visst tør jeg! :)»

Leirstein: «Ok da. Men hva med å ta med en FpU gutt? En annen enn (anonymisert) hehe»

Teigen husker ikke

Teigen er i dag politisk rådgiver for Sylvi Listhaug i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Jeg klarer ikke å erindre denne e-posten eller hva vi gjorde videre med det. Det er fem år siden, skriver han i en SMS til NRK.

NRK avslørte i forrige uke at tidligere parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiets stortingsgruppe, Ulf Leirstein, i 2012 hadde sendt pornobilder på e-post til Fpu-medlemmer under den seksuelle lavalder. Senere avslørte de også tekstmeldinger der Leirstein overfor en kvinne i 30-årene foreslo sex med en 15-årig FpU-gutt.