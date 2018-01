På dag én etter at varslingssakene mot Trond Giske ble ferdig behandlet i partiets øverste organer, diskuterte landsstyret tirsdag politiske saker og strategi for å vinne lokalvalget i 2019.

– Jeg merker at folk er sultne på å diskutere politikk igjen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen lettet.

Tirsdag ble brukt i arbeidsgrupper for å blinke ut saker, løsninger og argumentasjon for å finne tilbake til gammel styrke etter varsler-marerittet som har lammet all normal virksomhet.

– Hvor går Ap: Mot høyre, venstre, rett frem eller står dere bom stille?

– Norske kommuner og fylkeskommuner er forskjellige. Oslo har nesten 700 000 innbyggere, andre kommuner har 1 500. Du kan ikke si noe allment om hvem du skal samarbeide med. Du må samarbeide med dem du tror du får flertall med, og som vil ha samme retning som deg, sier Raymond Johansen.

Les også: Martin Kolberg mener Ap må bli tydeligere

– Politikk dreier seg om å ha venner

– Mange steder er Sp hovedmotstander, andre steder er partiet en nær alliert. I Oslo har vi et samarbeid med SV, Miljøpartiet de Grønne og Rødt som det er naturlig å gå videre med, mener han.

Byrådslederen peker på at både MDG og Rødt har høyere oppslutning i Oslo enn i resten av landet, og at et samarbeid med dem kan være unaturlig andre steder.

– Det blir galt å si noe allment om dette. Politikk dreier seg om å ha venner. Den tiden vi hadde 50 prosent er over for lengst. Nå gjelder det å være en god partner, som det er mulig å få gjennom politikk med, sier han.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ønsker heller ikke å favorisere samarbeide mot den ene eller andre siden.

– Det finnes mange ulike modeller i Oslo, Bergen, Trondheim. Her finnes ingen «one size fits all». Hele hensikten er å skape samarbeid mot sosial dumping, og bruke kommune innkjøpsmakt til å skape et seriøst arbeidsliv flere arbeidsplasser, sier Gabrielsen.

Les også Støre: Varslersakene har vært vonde

Eldreomsorg, skole og miljø blir valgkampsaker

Det var en åpenbart lettet og noe mer lystig samling av Ap-topper som diskutere valgsakene.

– Vi må fokusere mer på politikk fremover. Mye av folks hverdag bestemmes i kommunene. Folk lever livene sine i kommunene, sier Johansen, og lister opp de viktigste valgsakene:

God og verdig eldreomsorg

God skole, som gir ungene kunnskap til å komme i gang med livet.

Tidlig innsats og positiv forskjellsbehandling hvor behovene er størst, med gratis kjernetid i barnehagen, ekstra lærere og gratis aktivitetsskole.

– Jeg er sosialdemokrat fordi jeg vil at alle skal ha de samme mulighetene til å ta ut sitt poensiale og leve forskjellige liv. Da trenger du ulik støtte og hjelp til å få det i gang, sier Johansen.

Til kamp mot «Velferdsprofitørene»

Han fremhever byrådets «Oslo-modell» som den kanskje viktigste ideologiske skillelinjen i hovedstaden:

– Vi stiller strenge krav til lønn, pensjon, lærlinger, opplæringskrav med mere til de som vinner anbud. Vi vil ikke at lønn skal brukes som dumping for å få jobber. Gjennom anbudsinvitasjonene sikrer vi ryddighet og renslighet på arbeidslassene, sier han.

Miljø og klimakrav, ikke minst i arbeidslivet, blir også viktig:

– Vi kjøper varer og tjenester for 26 milliarder kroner i året og det bruker vi til å påvirke miljøet. Oslo arbeider for fossilfrie arbeidspasser og fossilfrie anleggsplasser når vi bygger bygg hvor. I fremtiden vil vi kreve store batterier fremfor dieselaggregater. I Oslo står transporten for 60 prosent av utslippene, og 30 prosent av dette komme fra bygg og anlegg. Det er fortsatt et stykke igjen til vi klarer fossilfri transport til byggeplassene. Her er det mye å hente, sier han.

– Fortsetter kampen mot «velferdsprofitørene» og kommersielle velferdstjenester?

– Vi har kastet ut Orange Helse, og ønsker å hjelpe andre kommuner til å avsløre useriøse aktører. Etter 20 år med Høyre-styre er flertallet av sykehjemmene private, og ikke lengre et supplement til det offentlige tilbudet.

Oslo vil rekommunalisere sykehjem

– Vi ønsker at kommunen eller ideelle private skal overta flere sykehjem. Mange gjør en svært god jobb i private sykehjem, men det offentlige må ha hovedansvaret.

– Vil dere skyve ut private, kommersielle aktører?

– Vi har ikke lov å skille mellom private og ideelle tilbydere på mange områder. Den eneste muligheten kan være å ta over for kommunen.

– Vi trenger å balansere den gigantiske privatiseringen som har vært i Oslo på flere områder, blant annet i sykehjemssektoren. Men viktigst er å få flere til å bo hjemme lengre, slutter Johansen.