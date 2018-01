– Da vil vi gjerne høre fra dem. De kan ta kontakt med fylkesledelsen eller til generalsekretæren i partiet, sier Solberg til NTB.

– Metoo-kampanjen har vært en vekker for alle. Men vi har hatt saker i Høyre også, som vi har sagt. Dette er noe vi må jobbe kontinuerlig med, sier hun.

Fredag ble Høyre-ledelsen kontaktet av tidligere leder i Hamar Høyre, Jane Meyer, som overfor TV 2 opplyser at hun har vært utsatt for seksuell trakassering ved fem anledninger de siste fire årene. Meyer ønsker ikke å navngi noen, men sier det dreier seg om svært profilerte politikere ved to av tilfellene.

Det var Hamar Arbeiderblad som omtalte saken først. Overfor avisen vil hun ikke utdype hva slags handlinger det er snakk om.

– For å si det sånn: Jeg har ingen problemer med at folk byr opp til dans eller prøver seg på kvinnelige partikolleger. Dette dreier seg om noe helt annet, sier hun.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre bekrefter overfor NTB at saken betraktes som et varsel, men oppgir at det ikke er kommet flere slike varsler til partiet de siste dagene.

