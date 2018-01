Aftenposten har gjennom flere uker vært i kontakt med kilder i Unge Høyre om Kristian Tonning Riise. Kildene forteller blant annet at flere fylkeslag gjorde tiltak for å hindre at Riise oppholdt seg alene med unge jenter på arrangementer der han besøkte fylket som leder.

Lignende tiltak ble gjort da Riise besøkte Unge Venstres sommerleir i 2015.