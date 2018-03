Her er ti spørsmål og svar om vårens heteste EU-debatt.

Lørdag melder Dagens Næringsliv at det kan gå mot flertall i Stortinget for EUs tredje energimarkedspakke, noe som innebærer at Norge blir underlagt EUs energitilsyn Acer.

Men saken skaper politisk strid.

1. Hvorfor er motstanderne av medlemskap i EUs energiunion så kritiske?

Motstanderne av EUs tredje energimarkedspakke er bekymret for mulig tap av kontroll over egne naturressurser, særlig vannkraften. De advarer også om at det kan blir høyere strømpriser i Norge dersom det bygges flere kabler for å eksportere strøm til utlandet.

Tilhengerne mener dette er ubegrunnede bekymringer, og at energimarkedspakken ikke berører kontrollen med de norske energiressursene eller hvor mange utenlandskabler som bygges.

Les mer om EU-debatten i fagbevegelsen: Fellesforbundet ber Stortinget si nei til EUs energiunion, legger press på Ap

2. Hva er EUs tredje energimarkedspakke?

Norge sluttet seg til EUs første energimarkedspakke i 1996 og den andre i 2003. Den tredje energipakken inneholder tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger, og pakken etablerer for første gang et samarbeidsorgan mellom landenes reguleringsmyndigheter – ACER.

3. Hva står forkortelsen ACER for?

Agency for the Cooperation of Energy Regulators, altså EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer.

4. Hva driver dette byrået med?

ACER skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet.

5. Hvem er den «nasjonale regulatoren» i Norge?

I Norge er det Norges vassdrags- og energiverk (NVE) som har regulatormyndigheten.

6. Hvorfor kommer debatten opp nå?

Åtte år etter at EU vedtok sin tredje energimarkedspakke, ble Norge, Island og Liechtenstein i fjor enige med Kommisjonen om betingelsene for innlemmelsen i EØS-avtalen. Norge har aldri tidligere brukt reservasjonsretten i EØS-avtalen mot et EU-direktiv.

7. Hvem avgjør om Norge skal slutte seg til?

Dette er opp til Stortinget. Justisdepartementets lovavdeling har tidligere kommet til at norsk deltagelse i ACER ikke innebærer myndighetsoverføring, noe som i henhold til Grunnloven ville krevd tre fjerdedels flertall i Stortinget.

8. Hvem er imot?

Sp, Rødt og SV har allerede sagt nei, og KrF ligger an til å gå imot. Aps stortingsgruppe har stilt betingelser for å si ja, og innad partiet er det uenighet. 97 ordførere har levert et opprop til stortingsgruppen. Der krever de at partiet sier nei. I LO har flere tunge forbund meldt seg på nei-siden. I Frp ber noen fylkeslag partiet si nei.

9. Blir det flertall på Stortinget?

Dette avhenger av prosessen som pågår internt i Arbeiderpartiet, men Dagens Næringsliv melder lørdag at Arbeiderpartiet vil få gjennomslag for at eierskap til kraftkabler over landegrensene skal forbeholdes offentlige eiere. Det kan være avgjørende for at partiet sier ja.

10. Når avklares saken?

Stortingets energi- og miljøkomité har fått utsatt fristen til 19. mars med å avgi innstilling i saken.

