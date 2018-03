Listhaug splitter KrF

– Etter min mening bør ikke Listhaugs Facebook-sak og etterspillet være det som skal felle regjeringen, sier Randi Walderhaug Frisvoll som velges til leder i Møre og Romsdal KrF lørdag.

– Møre og Romsdal er hjemfylket til Listhaug, hvordan vil det bli for KrF lokalt hvis partiet feller Listhaug og regjeringen?

– Det er ingen utfordring om man støtter det eller ikke. I KrF er det mange som sympatiserer med Listhaug, og det er mange som absolutt ikke gjør det, sier hun.

– Forkastelig innlegg fra Listhaug

Til lokalavisen Romsdals Budstikke reagerer hun «kraftig» på Facebook-innlegget til Listhaug.

– Det var helt forkastelig. Det forundrer meg veldig at det gikk så lang tid før hun følte seg tvunget til å komme med en unnskyldning for innlegget, sier hun.

Avtroppende fylkesleder Tore Johan Øvstebø mener partiet ikke bør støtte mistillitsforslaget.

– Jeg syns hun skal få en sjanse til å vise gjennom handling at hun har forstått kritikken og refsen hun har fått. Det gikk for lang tid, men jeg aksepterer beklagelsen hennes, sa Øvstebø.

Aftenposten har snakket med 15 av 19 fylkesledere i Kristelig Folkeparti, og flere stortingsrepresentanter. Ingen av de andre vil si om de støtter eller ikke støtter mistillitsforslaget mot Listhaug.

Hareide: Svært krevende sak

Partileder Knut Arild Hareide har innkalt landsstyret mandag klokken 12.00 for å gi råd om hvordan stortingsgruppen skal forholde seg til mistillitsforslaget.

– Dette er en svært krevende og alvorlig sak som vi må drøfte grundig før vi tar en beslutning, sier Hareide i en pressemelding.

Nestleder Olaug Bollestad sier dette «er en så alvorlig sak at stortingsgruppen vil drøfte dette med KrFs landsstyre».

– Dette handler jo ikke bare om en enkel statsråd, men også en mulig regjeringskrise. Derfor kaller vi altså inn landsstyret, sier Bollestad.

– Henvendelsene går begge veier

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan har heller ikke konkludert:

– Jeg vil avvente til vi har vært samlet mandag i stortingsgruppen og landsstyret. Vi må gjøre en konkret vurdering om statsråden har opptrådt slik at vi kan ha tillit til henne.

– Så må vi selvfølgelig vurdere det i det litt større perspektivet om de eventuelle konsekvenser det kan få for den regjeringen hun også representerer. Det er den typen vurderinger vi er nødt til å gjøre før vi konkluderer.

– Hva sier dine velgere i Vest-Agder?

– Jeg får mange henvendelser. De går alle veier, eller rettere sagt, begge veier, svarer Grøvan.

«Dårlig dømmekraft»

Flere av fylkeslederne uttrykker at tilliten til Listhaug er «svært tynnslitt».

– Den er veldig tynn, sier fylkesleder i Sogn og Fjordane KrF Beate Bondevik Lie.

– Hennes posisjon og tillit er svekket etter måten hun har opptrådt på. Så gjenstår det å se hvilke konsekvenser det får, sier Jon Christian Anker, fylkesleder i Troms KrF.

Flere uttrykker fortvilelse over at Listhaug brukte lang tid på å komme med en uforbeholden beklagelse.

– Jeg forstår ikke hvorfor det tok så lang tid. Jeg tør påstå at hun mangler selvinnsikt over sin egen og Regjeringens rolle. Det vitner om dårlig dømmekraft, sier fylkesleder i Nordland KrF Ingelin Norsjø.

KrFU: Unnskyldningen ble dratt ut av henne

– Den diskusjonen tar vi i landsstyret, sier Erik Næs, fylkesleder i Telemark KrF.

Leder i KrFU Martine Tønnessen, har ikke bestemt seg for hvilket råd hun skal gi. Men hun er svært kritisk til Listhaug:

– Listhaug har gått lenger enn hun burde. Unnskyldningen kom for sent og ble dratt ut av henne. Jeg opplever at Regjeringen har unnskyldt seg, men at hun ikke har det. Slik har hun skapt en avstand mellom seg og opposisjonen, men også mellom henne selv og Regjeringen. Det er krevende, sier Tønnessen.