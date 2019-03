– Jeg har i dag trukket meg fra alle verv i Fagforbundet grunnet press fra regionalt og sentralt hold.

Det skriver Sandli på sin Facebook-side onsdag. Samtidig gjenga han et brev han har skrevet til styret i Fagforbundet Sykehus og Helse der han ber om å få fratre fra verv i forbundet.

Varslet om video

Sandli var mannen som fikk se den mye omtalte videoen av Giske og deretter varslet Ap om hva han så.

De to kvinnene på videoen var svært kritiske til at en tillitsvalgt hos dem meldte fra om videoen uten at de ble spurt om hva de opplevde. De uttalte etter hvert at de vurderte å melde seg ut av Fagforbundet på grunn av hendelsen.

I ettertid har kvinnene på videoen poengtert at de ikke hadde kritisert Giske for noe i sakens anledning. Giske selv sier han bare stilte opp på en selfie etter initiativ fra kvinnene selv.

Sandli er ikke Ap-medlem, men medlem i partiet Rødt. Giske var innstilt som medlem av styret i Trøndelag Ap før videoen ble kjent, men trakk seg i kjølvannet av bråket rundt videoen.

Fagforbundets Oslo-avdeling har satt i gang intern granskning av de to tillitsvalgte som sendte bekymringsmelding til Ap og valgkomiteen om Trond Giskes dans- og barbesøk.

Ønsker at fagforeningen skal få ro

Knut Sandli sier bakgrunnen for at han trekker seg, er «medieoppstyret som har oppstått i forbindelse med min varsling i Giskesaken, og Fagforbundets håndtering av dette.»

«Jeg ønsker at fagforeningen får ro til å arbeide med saker overfor medlemmene, og ser at min tilstedeværelse kan være til hinder for dette. Jeg vil imidlertid uttrykke en uro over hvordan forbundet sentralt behandler denne saken. I samtale med lederen i fagforeningen har jeg fått vite at det vil vurderes en suspensjon av meg hvis jeg ikke går av frivillig. Jeg er urolig for hvordan varslere skal ha tillit til at de kan varsle om uakseptable forhold i fremtiden på en trygg og ivaretagende måte», skriver han.

Kvinnene vurderte å melde seg ut

Kvinnene som laget dansevideoen med Trond Giske, uttalte at de følte seg misbrukt i et politisk spill. Kvinnene jobber i helsevesenet og er selv medlemmer i LO-organisasjonen Fagforbundet.

– Etter min oppfatning har jeg ikke brutt med vedtekter eller lov. Jeg har varslet om hva jeg anså som uakseptabel oppførsel av en profilert politiker. Fagforbundets reaksjon overfor meg vil dermed gi et signal om at slik adferd har aksept i Fagforbundet, og at å varsle om dette vil medføre sanksjoner, skriver Sandli på Facebook.

Han sier han har forsøkt å holde Fagforbundets verdier høyt og vise at seksuell trakassering ikke er akseptabelt.

Sier han har fått massiv støtte

– Jeg har mottatt massiv støtte, både fra tidligere varslere, og andre som er kritiske til Giskes opptreden.

Han kommer med en anmodning til styret i forbundet før saken avgjøres. Han bedyrer at han aldri spredte videoen, og stiller spørsmål om hvem som gjorde det. Han sier kvinnene bak videoen endret forklaring og spør hvorfor.

Dessuten spør han om hvilke signaler man ønsker å gi til de som vil varsle om uakseptabel oppførsel.