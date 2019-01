De neste ukene flytter 100 stortingsrepresentanter med rådgivere og støtteapparat inn på 7770 kvadratmeter med kontorer og møterom. Byggingen har tatt lang tid og kostet uhorvelig mye penger.

Fredag kunne en stolt, og ganske lettet, stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen vise rundt.

Stortingspresidenten skal ikke ha noe av skylden for at kostnadene este ut og alle tidsrammer ble sprengt. Da hun overtok ansvaret i mars i fjor, var prisen økt fra 70 millioner kroner til 2,3 milliarder, eller 2300 millioner kroner.

Olav Olsen

Fremmede elementer i grunnen

Nå lover hun at ferdigstillelsen holder seg innenfor den siste rammen. Et lite skår i gleden er det at tunnelen og det nye varemottaket, som står for en stor del av prislappen, ikke er helt klare til bruk.

Og Wessels plass, som ligger over varemottaket, mellom det nye kontorbygget og selve Stortinget, blir ikke satt ordentlig i stand før langt ut i 2019.

– Det ble oppdaget noen elementer i grunnen utenfor her, forklarer hun.

Om det var fremmede, eller endog fiendtlige elementer, vil hun ikke ut med. Avdelingssjef Terje Olsen nøyer seg med å si at det er slikt man må regne med når man graver i en by.

Presenningene er allerede fjernet fra det nye byggets fasade ut mot Wessels plass. Fasaden er nesten det eneste som står igjen av det gamle, og den er nesten helt som den var i 1881. I tillegg har man tatt vare på den gamle trappen, vinduene og ikke minst marmor på veggene i oppgangen.

Stortinget er spredt på mange av de omkringliggende byggene. Slik blir det i fortsettelsen også. Men Kristelig Folkeparti samler hele gruppen i én etasje, med sekretariat og alt. I tillegg får Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet nye kontorer.

Kontorene ser ikke påfallende dyre ut, og møterommene oser ikke av uansvarlig pengebruk. Det henger kunst på veggene. Offentlige bygg skal bruke mellom 0,5 og 1,5 prosent av kostnaden på utsmykking. Heldigvis for skattebetalerne har man ikke regnet dette av den endelige prisen, det er kjøpt kunst for 5 millioner kroner.

Et vanskelig spørsmål

– Er nybygget verdt prisen, stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen?

– Det er ingen tvil om at prosjektet har pågått over mange år og vært utfordrende. Nå er jeg glad for at det er ferdig.

– Det var vel ikke helt svar på spørsmålet?

– Vi har fått et funksjonelt og trygt bygg. Når det er ferdig, skal hele prosjektet evalueres nøye.

– Men er det verdt prisen?

– Det er det vanskelig å svare på. Nå må vi evaluere.