Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er forholdsvis ordknapp om den antatte bortføringen av Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68,) som har vært borte i 71 dager.

Kona til en av Norges rikeste har vært borte i ti uker. Det er mottatt krav om løsepenger i kryptovaluta

Men han bekrefter overfor Aftenposten at han raskt ble informert om saken av politiet. Også statsminister Erna Solberg har kjent til saken en stund.

En type kriminalitet vi ikke ønsker å se i Norge

– Saken gjør veldig inntrykk. Det er en type kriminalitet vi ikke ønsker å se i Norge, sier statsministeren, som legger til at «så får vi vite om hva slags kriminalitet det er,» når saken er etterforsket og oppklart.

– Det viktige her nå, er at politiet gjør arbeidet og følger opp saken, sier hun.

Solberg kan ikke eksakt opplyse om hvor lenge hun har kjent til forsvinningen, men opplyser at hun ble informert om at Øst politidistrikt «hadde en krevende sak,» og at det da pågikk en debatt om ressurssituasjon i dette politidistriktet.

Prioritert høyt av politiet

Wara sier han vet at politiet har prioritert saken veldig høyt og poengterer at det er opp til politiet å gjøre de nærmere undersøkelsene.

– Så jeg kan ikke kommentere den mer enn det, sier han.

Wara er forsiktig med å trekke generelle konklusjoner om hva som har skjedd, og derfor også om å uttale seg om hvorvidt f. eks. offentliggjøring av skattelister kan bidra til slike bortføringer.

– Det er for tidlig å si hva denne saken handler om og for tidlig å trekke noen generell konklusjon om hva vi kan lære av den, sier han og påpeker at man gjerne kan ta en debatt om skattelister og åpenhet, men legger til at « jeg tror det er riktig å foreløpig å skille den fra denne saken og ikke blande de to sakene.

