VG-kommentator sluttet på grunn av nær relasjon til en politiker

«Jacobsen og ledelsen i VG er enige om at relasjonen ikke er forenlig med hans virke som kommentator. Den 11. januar valgte Jacobsen selv å si opp sin stilling i VG. Han har hatt sin siste arbeidsdag hos oss.», skriver Steiro.

Han skriver også:

« Ledelsen i VG kjente ikke til relasjonen før Jacobsen uoppfordret opplyste om den. I fjor vår fikk VG kjennskap til at det verserte rykter om Jacobsen og politikeren. Vi konfronterte ham med ryktene. Han avviste dem. Det la vi til grunn.»

- Jeg slutter i VG fordi jeg ønsker å etablere et forhold til Jette Christensen, og det er ikke forenelig med å være kommentator i VG, sier Frithjof Jacobsen til Medier24.

– Jeg kan ikke være en politisk kommentator og samtidig være sammen med en politiker da var den naturlige konsekvensen at jeg må finne meg noe annet å gjøre, sier han og fortsetter:

- Jeg skjønte nå rundt nyttår at jeg var kommet dit hvor jeg ønsket å innlede et forhold til henne.

– Er det gjensidig?

– Ja, vi er i ferd med å bli kjærester.

Frithjof Jacobsen (49) har jobbet i VG i 11 år og er en av avisens mest profilerte medarbeidere. Hans politiske kommentarer er blant avisens mest leste og sammen med makker Anders Giæver driver han den populære podkasten Giæver og Joffen.

Overraskelsen var derfor stor da det tirsdag ettermiddag ble kjent at Jacobsen slutter i VG – på dagen. Det var Medier24 som først omtalte saken.

– Et brudd på vår kontrakt med leserne

«Vi kan ikke gå inn i detaljer om relasjonens varighet, det tilhører den personalmessige behandlingen av denne saken. Men vi kan si klart at det som har skjedd, er et brudd på vår kontrakt med leserne. Det er vi lei oss for.», skriver Steiro.

Ble lansert som nestlederkandidat

Christensen har hatt fast plass på Stortinget siden etter stortingsvalget i 2013, men møtte også som vara i perioden før. Hun fikk raskt tillit hos partileder Jonas Gahr Støre og ble blant annet håndplukket til å lede det prestisjetunge utvalget som skulle lage Aps fremtidige kunnskapspolitikk.

I 2014 ble hun regnet som joker til å bli ny nestleder i partiet etter Helga Pedersen. «Christensen regnes som et friskt pust blant flere eldre kandidater. Hun er også AUF-er og er populær i AUF på Vestlandet», skrev Stavanger Aftenblad den gang. Det var til slutt Hadia Tajik og Trond Giske som endte opp med vervene.

Samtidig ble Christensen valgt inn i partiets sentralstyre. I forrige stortingsperiode var hun medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, nå er hun med i utenriks- og forsvarskomiteen.

Tirsdag, samme dag som Frithjof Jacobsen annonserte at han har sluttet i VG, fortalte Christensen på Facebook at hun har fått permisjon fra stortingsvervet for å gå på Forsvarets høyskole. Hun kommer etter planen tilbake på Stortinget etter påske.