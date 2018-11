Denne uka nådde forholdet mellom de to partiene frysepunktet, etter at KrF tirsdag i Stortinget nullet ut Frps taxfree-seier fra 2014. Det vil naturlig nok sette sitt preg på møtet, sier fylkesledere i Frp som NTB har snakket med.

– Jeg tror det er enighet i Frp om at dette gir et veldig dårlig utgangspunkt for forhandlingene, sier fylkesleder Frode Gaasland Hestnes i Vestfold og Telemark Frp til NTB like før møtet startet klokken 12.

Partileder Siv Jensen har karakterisert saken som å «stikke kniver» i dem man skal samarbeide med.

Ekteskap

– Det er veldig viktig i det videre arbeidet at vi viser raushet og respekt for hverandre. KrF er jo veldig for dette ekteskapet, og det bør de nå ta innover seg, sier Frank Sve i Møre og Romsdal Frp.

Landsstyremøtet har lenge vært planlagt for å snakke om konsekvensene av KrFs veivalg. I tre og en halv time skal partiet drøfte veien videre.

– Vi skal stå med ryggen rett og fortelle partiledelsen hva vi mener, sier fylkesleder i Viken Frp, Liv Gustavsen, som ikke ønsker å konkretisere saken før møtet er over.

Flere i Frps stortingsgruppe, blant dem Christian Tybring-Gjedde, sa tidligere denne uka at «begeret er fullt», at KrF «opptrer hyklersk» og at partiet har fått igjennom altfor mye i budsjettforhandlingene om neste års statsbudsjett.

I budsjettinnspurten fikk KrF blant annet fjernet momsfritaket på småhandel fra utlandet og fikk gjennom økt skatt for høytlønte og økte avgifter på blant annet tobakk og alkohol – alle saker som Frp er imot.

Ikke for enhver pris

Tybring-Gjedde har også åpnet også for å avvikle hele regjeringsprosjektet etter at KrF har bedrevet det han mener er uredelig spill.

Han får delvis støtte av fylkeslederen i Vestfold og Telemark.

– Vi går ikke inn i regjering for enhver pris, slår Hestnes fast. Men hvor smertegrensen går er vanskelig å si før resultatet av eventuelle regjeringsforhandlinger er klart, understreker han.

Sve mener på sin side at det foreløpig ikke er noen grunn til å trekke seg fra regjeringssamarbeidet.

– Men vi er jo i regjering for å få gjennomslag for vår politikk. Det bør KrF etter hvert begynne å skjønne, sier han.

Hør ukens podkast Aftenpodden, om konflikten mellom KrF og Frp: