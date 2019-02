Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide innrømmer at det er mange gode KrF-gjennomslag i regjeringsplattformen. Han mener fortsatt at KrF kunne fått til mer i et samarbeid med Ap og Sp, men legger til at det får man aldri vite.

På konferansen for de «røde» KrF-erne i Oslo i helgen var han forsonende i tonen og understreket at det ikke var noe mål «å ta» regjeringen Solberg.

Nettverket for KrFs venstreside, Drivkraft, samler folk som både er medlemmer og utmeldt KrF-ere. Felles for dem er at de ønsket å følge Hareide inn i et regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

Økonomisk handlingsrom

Under Hareide har KrF inngått budsjettforlik med regjeringen Solberg hvert eneste år. Det å få endene til å møtes i statsbudsjettet er en tøff jobb. I regjeringsplattformen åpner firepartiregjeringen for å utrede om store investeringer der staten er selvassurandør, kan tas utenfor det ordinære budsjettet.

Dette har møtt kritikk fra Ap-leder Jonas Gahr Støre og var et hett tema i spørretimen sist uke.

– Hvilke saker mener du kan bli de mest problematiske for samarbeidet?

– Det er to områder som hele veien har vært vanskelig i samarbeidet mellom de fire partiene. Det har vært klima og innvandring/integrering. Men jeg tror at det mest krevende området blir det økonomiske handlingsrommet. Det er en god regjeringserklæring med mange gode intensjoner. Skal de følges opp, trengs det økonomisk handlingsrom, sier Hareide.

Fakta: Handlingsregelen Fastslår hvor stor andel av inntektene fra oljevirksomheten som fra år til år kan brukes i norsk økonomi.

stor andel av inntektene fra oljevirksomheten som fra år til år kan brukes i norsk økonomi. Vedtatt av Stortinget våren 2001.

våren 2001. Innebærer at Stortinget ikke skal bruke mer oljepenger enn det som tilsvarer den årlige avkastningen vi ved inngangen av året kan regne med å få fra Oljefondet. For 2018 satte regjeringen anslaget til 2,9 prosent. Kilde: Store Norske Leksikon

Slår ring om handlingsregelen

– Men det skaffer en seg vel bare ved å legge de store utgiftene «under streken». Hva synes du om å unngå handlingsregelen på den måten?

– Jeg er redd for uthuling av handlingsregelen. Det handler om at politikerne ikke skal få den fristelsen. Led oss ikke inn i fristelsen, sier Hareide som selv var statsråd da KrF forrige gang satt i regjering.

Han minner om at handlingsregelen er et gode.

– Jeg er skeptisk til å gjøre så mye endringer på den. Uavhengig av hvilke finansministre vi har hatt, så har vi hatt noe av den samme økonomiske politikken. Det er noe positivt, sier han.