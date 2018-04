Da Venstre-leder Trine Skei Grande innledet Venstres landsmøte i fjor, var det full oppvask i partiet etter at hun i et VG-intervju hadde truet med å felle Regjeringen for å skvise ut Frp.

Ett år senere åpner hun landsmøtet i et parti som har sittet 86 dager i regjering – med Frp.