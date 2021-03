– En grønn regjering kan være med både Ap og Høyre

Erik Solheim, rådgiver for MDG-ledelsen, advarer om at en ny Støre-regjering risikerer å bli upopulær fra dag én. Da kan MDG velge Høyre som regjeringspartner.

– Å undervurdere betydningen av næringslivet er det punktet jeg har tatt mest feil på i mitt politiske liv, sier tidligere SV-leder Erik Solheim. Foto: Olav Olsen

25. mars 2021 10:08 Sist oppdatert nå nettopp

Erik Solheim (66) bor og vokste opp på St. Hanshaugen. I dag er bydelen et ynglested for MDG-ere i hovedstaden. I valget 2019 fikk partiet 26,2 prosent oppslutning her.

Solheim forlot SV til fordel for MDG i 2019, og er ikke i tvil om valgkampens viktigste sak når partiets landsmøte starter torsdag: