Sp viser muskler i Oslo: Bøhler får stortingsplass på fersk måling

Jan Bøhlers sjokkovergang til Senterpartiet betalte seg umiddelbart. På Norstats siste måling er Sps toppkandidat i Oslo inne på sikker plass på Stortinget. Med god margin.

Nå nettopp

– Feire? Ja, jeg får vel gå på Kiwi og kjøpe en yoghurt og ta en ekstra treningsøkt, smiler Jan Bøhler og retter på den nyanskaffede grønne capsen.

Ifølge Norstats måling for Aftenposten og NRK får Sp 4,5 prosent i Oslo, mot 2,1 ved valget i 2017. Det gir stortingsplass. For å få et direktemandat fra Oslo må Sp oppnå mellom 3,2–3,4 prosent i stortingsvalget om ett år, ifølge en beregning fra pollofpolls.no.