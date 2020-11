Oslo Ap: Zaineb Al-Samarai får økt støtte. Mot kampvotering om LO-kandidaten.

Zaineb Al-Samarai (33) seiler opp som favoritt til andreplassen på Oslo Aps stortingsvalgliste. Internasjonalt Forum snudde i går kveld, og de tre største Ap-lagene støtter nå henne.

Zaineb Al-Samarai, jurist oppvokst på Søndre Nordstrand, ble innstilt på sikker plass fra nominasjonskomiteen. Foto: Jan T. Espedal

12. nov. 2020 20:31 Sist oppdatert nå nettopp

Tre kvinner kjemper om to sikre plasser på Oslo Aps stortingsvalgliste. Det kan bli kampvotering mellom Zaineb Al-Samarai (33), Kamzy Gunaratnam (32) og fagbevegelsens joker Trine Lise Sundnes (50) før den endelige listen er klar.

I den første innstillingen fra Internasjonalt Forum vant Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam voteringen med én stemmes overvekt. I går kveld snudde stemningen, og nå vant Al-Samarai med 8 mot 7 stemmer. To stemte blankt.

Gunaratnam ble satt opp på fjerdeplass etter kampvotering mot LO-kandidaten Trine Lise Sundnes.

– Et par-tre stykker har endret oppfatning. Jeg tror det har sammenheng med at Al-Samarai sto på nominasjonskomiteens innstilling. Jeg stemte på Zaineb begge ganger, sier Marit Nybak, leder i forumet.

Dermed går Oslo Aps tre største lag- Oslo Arbeidersamfunn, Internasjonalt Forum og Homonettverket - alle for Al-Samarai på andre plass etter Jonas Gahr Støre.

Oslo Aps lokallag har frist til mandag 16. november med å uttale seg om nominasjonskomiteens første forslag.

Mange partilag er splittet. Ingen tør spå utfallet. Flere åpner for en kampvotering både på annen og fjerde plassen. I dag har Oslo Ap fem representanter på Stortinget. Med dagens meningsmålingene vil de bare få fire representanter.

Jonas Gahr Støre er sikker på første plass, og Espen Barth Eide får tredje plassen etter at Oslo Aps leder Frode Jacobsen trakk seg til fordel for Barth Eide. Jacobsen tar i stedet den utsatte femte plassen.

Nå står kampen mellom to unge kvinner med minoritetsbakgrunn fra tradisjonelle Ap-bastioner som Groruddalen og Søndre Nordstrand og en nylig avgått forbundsleder i LO.

Tidligere leder av Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, seiler opp som sterk faglig kandidat. Foto: Signe Dons

I det første forslaget innstilte nominasjonskomiteen Zaineb Al-Samarai på annenplass. Flertallet innstilte Trine Lise Sundnes på fjerdeplass, mens mindretallet ønsker varaordfører Kamzy Gunaratnam.

Innstillingen har åpnet en ny kamp med kryssende konfliktlinjer: To kvinner med minoritetsbakgrunn mot hverandre, Groruddalen mot Holmlia, ønsket om LO-representasjon og uenighet om hvor mange som skal få avansere fra bystyregruppen.

– Alle er misfornøyd, men på ulikt grunnlag, sier en lokallagsleder.

Etter innspill fra lokallagene, skal komiteen sende ut et nytt forslag. 1. desember holdes nominasjonsmøtet som vedtar listen.

Partilagene i Groruddalen vil ha Kamzy Gunaratnam til å utfordre Jan Bøhler som stiller for Sp. Foto: Vidar Ruud / NTB

Homonettverket for Al-Samarai

40–50 partilag sender delegater til nominasjonsmøtet, men de fem største lagene vil trolig avgjøre:

Det største laget er Oslo Arbeidersamfunn med rundt 700 medlemmer og ledes av Zaineb al-Samarai. Partilaget innstiller Al-Samarai på andre plass og Sundnes på fjerde. Gunaratnam er ikke med på listen. På spørsmål om hun eventuelt stiller til kampvotering, svarer Al-Zamarai:

– Nå må nominasjonskomiteen få gjøre jobben sin. Så må jeg ta stilling til det hvis det blir aktuelt, sier hun.

Homonettverket for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Ap er også ett av de største lokallagene i Oslo Ap med 170 medlemmer.

– Vi støtter nominasjonskomiteens innstilling, sier Jon Reidar Øyan, leder i Homonettverket.

Det betyr Al-Samarai på andre og Sundnes på fjerde plass.

Oslo AUF ønsker Kamzy

Oslo AUF vil derimot ha Kamzy Gunaratnam, tidligere leder i Oslo AUF, på annenplassen.

– Vi ønsker ikke en kampvotering med to minoritetskvinner mot hverandre. Vi håper nominasjonskomiteen får med seg at det har vært et veldig tydelig signal fra partiorganisasjonen om at man ønsker Kamzy, og at kan finne en løsning, sier Varin Hiiwa, leder i Oslo AUF.

– Fremmer dere benkeforslag på Kamzy Gunaratnam om nødvendig?

– Det ønsker jeg ikke å svare på nå, sier Hiiwa.

Lindeberg Ap i Groruddalen har innstilt Al-Samarai på andre plass og Trine Lise Sundnes på fjerdeplass.

– Det var mange gode kandidater og krevende å bli enig. Det var ikke slik at alle ville ha den kandidaten, og ingen ville ha den andre, sier Sebastian Maira Johansen.

Han leder Lindeberg partilag og er sønn av byrådsleder Raymond Johansen.

St. Hanshaugen Ap er splittet i valget mellom Gunaratnam og Al-Samarai.

– Vi er mest opptatt av faglige kandidater. De har med seg erfaringer fra arbeidslivet som vi er avhengig av. Det innebærer at Trine Lise må få sikker plass, og Farukh Quershi må høyere på listen, sier leder i St. Hans Haugen Ap, Vegard Grøslie Wennesland.

– Kan det bli aktuelt å fremme Trine Lise Sundnes på andre plass?

– Det er jo en sikker plass, svarer han.

Romsås Ap i Groruddalen har innstilt Gunaratnam fra Groruddalen på annenplass og Al-Samarai på fjerdeplass.

– For oss er det viktig at Groruddalen fortsatt er godt representert på listen selv om Jan Bøhler har meldt seg ut, sier Anders Røberg- Larsen, leder i Grorud Arbeiderparti og styremedlem i Romsås Ap.

– Vil dere fremme benkeforslag på Kamzy hvis Zaineb innstilles?

– Det må vi i så fall diskutere nærmere. Vi vil se på helheten i forslaget fra nominasjonskomiteen, sier Anders Røberg-Larsen.