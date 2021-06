Frp nekter å svare LO. – Kampanjeapparat for Ap, svarer Listhaug.

– Ap og LO gir og lover hverandre goder, sier Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

For tre år siden ønsket Frp-leder Siv Jensen «jevn dialog» med LO. Nå har Frp som eneste parti, ikke svart på LOs spørsmål om valgets viktigste saker.

19. juni 2021 16:35 Sist oppdatert nå nettopp

« Vi registrerer at LO ber om svar på en lang rekke spørsmål. Det synes som om LO ikke ønsker en åpen politisk dialog, men heller vil være et kampanjeapparat for Arbeiderpartiet.

Det vil selvsagt være greit for Ap som synes å ha sitt program og politikk godt samkjørt med ordlyden i spørsmålene. Det ser ut som om samrøret mellom Ap og LO tar en stadig sterkere form, hvor man gir og lover hverandre goder, og hvor LO samtidig er godt representert i Arbeiderpartiets ledelse.»

Det skriver Frp-leder Sylvi Listhaug i svaret til LO.

17 spørsmål fra medlemmene

LO spør i valgår medlemmene hvilke saker de mener er viktig i valget. Det har de også gjort i år. Deretter har LOs organer vedtatt en fagligpolitisk uttalelse. I tråd med den har LO bedt partiene svare på 17 spørsmål. De handler om alt fra midlertidig ansatte og endring i sykelønnen til dobling av fagforeningsfradraget.

– Kostnaden for skattebetalerne er rundt 2 milliarder kroner. Ap har programfestet en slik dobling og får blant annet tilbake for dette 24 millioner i valgkampstøtte fra LO, skriver Listhaug.

Hun mener spørsmålene bærer «mer preg av partipolitikk enn hva som er viktig for hverdagen til arbeidere flest».

De rødgrønne partiene Ap, SV, Sp og Rødt svarer positivt på de aller fleste spørsmålene. Høyre, Venstre og KrF svarer negativt på de fleste.

I forkant av valgene for to og fire år siden svarte Frp på spørsmålene.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mistenker Frp for ikke å ville vise frem egen politikk til LO-medlemmene. Foto: Terje Pedersen, NTB

LO: Viktig å vise hva partiene mener

LO-leder Peggy Hessen Følsvik synes det er «spesielt» at Frp ikke vil svare.

– Det er sprekt av de andre partiene, og Høyre spesielt som vi er uenig med i mange saker, å stille opp og svare. Det er viktig for oss å vise medlemmene våre hva ulike partier mener om saker som våre medlemmer prioriterer, sier hun.

– Hva tror du er årsaken til at Frp ikke svarer?

– Det må de svare på selv. Vi kan jo mistenke at de ikke vil vise frem en politikk de tror at medlemmene våre ikke vil våre støtte.

– De anklager LO for å kjøpe seg innflytelse i Ap?

– Det er ikke noe nytt. Det er en historie vi hører jevnlig. Vi baserer oss på den store medlemsdebatten hvor nær 150.000 medlemmer har deltatt.

– Frp sier at de har «hjerte for vanlige folk»?

– Det må vi holde opp mot det Frp har gjort i nesten åtte år i regjering: De har vært med på å svekke ordninger for vanlige fok i samfunnet samtidig som de har økt avgiftene for den samme gruppen.

– De smykker seg med ord som jeg håper folk ser forbi, og at de ser politikken i stedet, sier Følsvik.

Frp: For snevre spørsmål

– Spørsmålene er svært snevre og knyttet til venstresiden. Samtidig spyr LO ut millioner av kroner fra medlemmene til de rødgrønne partiene for å få en sosialistisk regjering. Det er veldig usunt, sier Listhaug.

Leder av arbeids- og sosialkomiteen, Frps Erlend Wiborg, har tidligere kalt LO-støtten for politisk korrupsjon.

– For det norske demokratiet er dette særdeles uheldig. Jeg mener det kan kalles politisk korrupsjon. Det som stinker, er at de «som takk» får innflytelse over Aps politikk gjennom plass i Aps sentralstyre. LO kan altså dele ut millioner av kroner til Ap mot at de får stemmerett og plass i Aps ledelse, sa han da LO-støtten ble kjent i mai.

Listhaug er enig i at LO kjøper seg politisk innflytelse:

– Ja, det kan man trygt si. De sitter i sentralstyret, Ap fronter mange av sakene som LO er opptatt av og de pumper mange, mange millioner inn i partiet, sier hun.

Siv Jensen: Frp og LO har felles interesser

Daværende Frp-leder Siv Jensen sa derimot til Aftenposten i 2018:

– Vi er arbeidernes parti, tar arbeidsfolk på alvor og har politikk tilpasset vanlige folks hverdag. Bare så synd at LOs toppledelse er mer opptatt av partipolitikk enn av arbeidernes interesser.

– Det er mange saker Frp og LO har felles interesse av å løse for å gjøre hverdagen til norske arbeidere bedre. Mitt håp er at LO er interessert i å ha jevnlig dialog med oss for å motbevise myten om at de bare er tett koblet til venstresiden, sa Jensen.

Listhaug avviser at hun har endret holdning til dialog med LO:

– Vi inviterer jo til diskusjon. Vi ønsker møte med LOs ledelse for å diskutere hvordan vanlige arbeidsfolk kan få en enklere hverdag, sier hun.

Ifølge Listhaug «glemmer» LO saker som er av stor betydning for arbeidere som infrastruktur, veier, bompenger, avgiftsnivået og grensehandel.

– Vi ønsker å få frem mange saker som LO ikke spurte om. Vi har påpekt at et helsevesen som tar i bruk private tjenester betalt av offentlige, kan gi raskere behandling. Men det vil ikke LO. De vil at alt skal skje i offentlig regi. Og de vil ha elektrifisering av sokkelen. Det vil gi økte strømpriser som rammer vanlige folk.

På hjemmesiden står det Frp er partiet «Med hjerte for vanlige folk».

– Kan dere si det når dere ikke vil svare LOs 970.000 medlemmer?

–Jada. Vi har hatt slagordet «for folk flest» i over 20 år. Vi snakker med massevis av velgere, og flere skal det bli, svarer Listhaug.