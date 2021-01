KrF frir til de eldre for å berge seg over sperregrensen

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sliter på målingene. Nå skal partiet satse på eldrepolitikk for komme seg over sperregrensen. – Vi er inne i et viktig valgår. Vi er også inne i en avgjørende tid for partiet. Det er mye som står på spill, sa han i en tale til KrFs landskonferanse i dag. Foto: Fredrik Hagen