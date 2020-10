Fellesforbundets leder støtter LO-topp i kampen om Stortingsplass for Oslo Ap

Det blir beinhard kamp om plassen på Oslo Aps stortingsvalgliste. Nå presser det mektige Fellesforbundet på for at tidligere Handel og Kontorleder Trine Lise Sundnes skal få sikker plass.

Trine Lise Sundnes (50) seiler opp i nominasjonskampen i Oslo. Hun leder LOs internasjonale avdeling og er tidligere ledere av Handel og Kontor.

Aps sekretær Kjersti Stenseng har etterlyst det. Topptillitsvalgte i LO har krevd det: Flere fra fagbevegelsen inn på Aps lister.

I Oslo er bønnene hørt.

LO-veteran Trine Lise Sundnes (50) trakk seg fra nominasjonskomiteen i Oslo Ap, fordi hun selv er lansert som kandidat.

Etter at hun ble lansert har støtteerklæringene kommet fra grunnplanet i fagbevegelsen i Oslo. Fagbevegelsens Ap-lag og Fagligpolitisk utvalg i Oslo Ap støtter henne.

Men nå får hun tyngre støtte.

– Et varp for Oslo Ap

Fellesforbundets leder og sentralstyremedlem i Ap, Jørn Eggum, kaster seg inn på Sundnes side.

– Oslo Ap gjør et varp med å få henne på sikker plass på listen, sier Eggum til Aftenposten.

Helst vil han se henne på annenplass etter partileder Støre.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum med klar oppfordring til Oslo Ap.

Flere fra LO i privat sektor

Han er ellers ikke særlig glad for de listeforslagene som en nå ser avtegne seg i Aps fylkespartier. Han savner folk fra fagbevegelsen i privat sektor.

– Jeg synes at nominasjonskomiteene har vært for snevre i sin tilnærming. De bør ha et blikk for hele arbeiderbevegelsen. Men vi fra fagbevegelsen må også ta et ansvar for at vi ikke har fått frem gode nok folk, sier han og understreker at det derfor er ekstra hyggelig med Sundnes.

Eggum sier han ble overrasket da hun sa ja, fordi hun nylig fikk nye jobb i LO.

– Men jeg synes det er flott at hun er villig til å stille, sier han og legger til:

– Jeg kjenner henne godt. Hun har vært en meget dyktig faglig tillitsvalgt. Trine Lise har som leder i Handel og Kontor reist rundt i landet.

– Hun er en annerledes kandidat som ikke er så preget av Oslo-boblen. Det blir man lett i denne byen, sier bergenseren Eggum.

Bred bakgrunn

Sundnes ledet i 13 år LOs tredje største fagforbund, Handel og Kontor. Hun ble i april leder for LOs internasjonale avdeling.

– Hvis partilagene kan se på meg som en samlende kandidat så er jeg klar. Og det er hyggelig at jeg opplever en bredde i støtten jeg har fått fra flere lokallag, ikke bare fagbevegelsen i Oslo, uttalte Sundnes til Dagsavisen nylig.

Internt i Oslo Ap har flere vært opptatt av å finne en tungvekter som kan erstatte Marianne Marthinsen som har frasagt seg gjenvalg. Det skjedde i kjølvannet av striden rundt daværende nestleder Trond Giske. Han vippet ut Marthinsen som finanspolitisk talsperson etter 2017-valget.

En tøff nominasjonskamp

Oslo Ap har i dag fem representanter på Stortinget. De dårlige målingene partiet nå opplever, betyr farvel til femtemandatet. Dermed er fire plasser antatt sikre.

Alt før nominasjonsarbeidet kom i gang, trakk Jan Bøhler seg. Han mente seg utsatt for bakvaskelser. Senere meldte han overgang til Senterpartiet.

I de innspillene som nylig er kommet fra partilagene i Oslo, er det full enighet om å nominere partileder Jonas Gahr Støre på topp. Bak Støre er det trangt om plassen. Dersom Ap får fire i Oslo er det plass til to kvinner, andre og fjerde og en mann til på tredje plass.

De som kjemper om de sikre «kvinneplassene» er Sundnes, Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (32), Siri Staalesen (47) som ønsker gjenvalg og juristen Zaineb Al-Samarai (33). Al-Samarai er i dag første vararepresentant fra Oslo.

Mann mot mann

Tredjeplassen vil trolig også bli kamp om. Frode Jacobsen som i dag er leder i Oslo Ap, ønsker seg plass på Stortinget. Det er tradisjon for at lederen i Oslo Ap sitter på Stortinget. Jacobsen er fra østkanten.

Men en av Aps utenrikspolitiske veteraner, Espen Barth Eide, ønsker også gjenvalg.

Eide er i dag Aps energipolitiske talsperson og kommer fra vestkanten.

En av de to mennene kan bli henvist til det som med dagens måling fremstår som en høyst usikker femteplass på listen.

Avgjøres 1. desember

Tidligere byråd Tone Tellevik Dahl leder nominasjonskomiteen som nå skal lage et første utkast til listen. Den skal sendes til partilagene 2. november med frist til 16. november.

Den 24. november presenterer nominasjonskomiteen sin endelige liste som skal behandles av nominasjonsmøte 1. desember.