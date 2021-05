Borettslagene blir hørt – slipper å betale avgift for egenprodusert strøm

Nesten seks år på overtid kommer regjeringen landets 900.000 borettslagseiere i møte. Den fjerner straffeavgiften på egenprodusert strøm.

NBBL-direktør Bård Folke Fredriksen er fornøyd med avgiftskutt for solceller. Foto: Ketil Blom Haugstulen

– Dette er en seier for mer ren sol-strøm og for landets borettslag og sameier. Det er noe Norges Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har jobbet med lenge, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å fjerne elavgiften og nettleien for egenprodusert solenergi. Det øker lønnsomheten for slike tiltak folk selv finansierer, med 55 øre/kWt. Det er betydelig, understreker NBBL-direktøren.

Endringene kommer ikke til å tre i kraft før i 2022, fordi forskriftsendringer skal på høring. De rødgrønne foreslo i forbindelse med klimaplanen i vår å gjøre dette raskere.

Lars Haltbrekken fra SV. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Her burde regjeringen fått ut fingeren raskere og fått dette innført nå. Det er ingen grunn til å vente, sier SVs klimapolitisk talsperson Lars Haltbrekken.

Han er enig med Fredriksen at dette kan utløse en betydelig vekst i solenergi i Norge. Det synes Haltbrekken er positivt.

Tatt mange år

Stortingets energi- og miljøkomité kom i 2016 med et tydelig pålegg til regjeringen. Borettslag og sameier skulle slippe å betale elavgift og nettleie for strøm de selv produserer. Næringsbygg og villaeiere slipper dette.

Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Norges Vassdrags og energidirektorat og Skattedirektoratet har siden 2016 hatt saken på sitt bord. Men nå ser den endelig ut til å finne sin løsning, nesten seks år på overtid.

Strøm til mer enn 520.000 elbiler

Takene på boligsameier og borettslag tilsvarer 1800 fotballbaner. De kan produsere strøm nok til mellom 520.000 og vel 700.000 elbiler. Det vil si om disse kles med solceller.

NBBLs beregninger viser at de som bor i borettslag må betale tilsammen omkring 700 millioner kroner i nettleie og elavgift for å bruke egen strøm fra solpanel. Det er denne «straffeavgiften» på egen strøm som nå fjernes.

– Avgiftsfritakene gir en motivasjon til å oppgradere til grønne bygg. Regjeringen bør i detaljutformingen se om fritaket også kan gjelde for flere hus i et og samme boligselskap, der det produseres og brukes strøm sammen. Slik blir det enda flere solceller landet rundt, understreker BBL-sjefen.

Her får han støtte fra SVs Haltbrekken. Han mener reglene må utformes slik at dersom et sameie eller borettslag består av flere gårder, kan det avgiftsfritt brukes strøm fra ett tak i alle gårdene.