Frp krever garanti mot MDG-samarbeid fra Høyre

Frp-topper krever en klokkeklar Høyre-garanti mot «grønn makt» i storbyene. – Vi gir en garanti mot MDG. Nå krever vi at Høyre gjør det samme.

Frp-leder Sylvi Listhaug og Oslo Frps listetopp Magnus Birkelund (t.h.) krever en garanti fra Høyre mot å samarbeide med MDG. Vis mer

Publisert: 21.08.2023 16:39

Det sier Frp-leder Sylvi Listhaug og Oslo Frps toppkandidat Magnus Birkelund fra valgkamp-boden på Karl Johan i Oslo lørdag.

Nå kommer de med en klinkende klar melding til Høyre som de planlegger å samarbeide med etter lokalvalget:

– Vi ønsker en garanti fra Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg om at Høyre ikke vil samarbeide eller gå i byråd med MDG etter valget. Det fortjener velgerne et svar på, sier Oslo Frps Magnus Birkelund.

Han og Listhaug tror mange velgere i Oslo er lei av styret i hovedstaden de siste åtte årene, men de frykter Høyre-politikerne ikke forstår dette.

– MDG har stått for en ganske ekstrem politikk i de store byene. De har gjort det vanskelig å kjøre bil, fjernet p-plasser og brukt store beløp på sykkelveier, mens vanlige folk er redd for å ødelegge bilen hvis de kjører en tur i byen, sier Listhaug.

I Oslo har Miljøpartiet de Grønne sittet i byråd med Arbeiderpartiet og SV siden 2015. Formelt er de et blokkuavhengig parti og kan samarbeide både med høyre- og venstresiden.

– Bruker tvang

Listhaug krever en sentral stoppordre fra Høyre mot å sette seg rundt forhandlingsbordet med MDG:

– Høyre og Erna Solberg må ikke gå i samarbeid med MDG, sier Listhaug.

– Er ikke det noe av poenget med lokalvalg at lokale partier kan finne lokale løsninger tilpasset lokale forhold?

– Absolutt. Men i de store byene har vi sett at MDG er veldig radikale. De stenger gater og bruker tvang i stedet for å legge til rette for folk. Vi er veldig tydelig på at vi ikke kan samarbeide med dem.

Krystallklar garanti

Frp er krystallklar på at de ikke vil sitte i byråd eller inngå samarbeidsavtaler med MDG i noen by.

– Oslo Frp vil ikke støtte et byråd med MDG. Vi ønsker en by uten eiendomsskatt, vi ønsker valgfrihet i helse- og omsorgstjenester og vi ønsker rehabilitering av veiene i Oslo. Det hjelper ikke å bytte byråd hvis man ikke bytter politikk, sier Birkelund.

– Frp vil ikke bidra til at MDG kommer til makten, bekrefter Listhaug.

– Vil Frp heller stå utenfor et borgerlig byråd hvis MDG får være med?

– Vi gir en garanti mot MDG. Nå krever vi at Høyre gjør det samme, sier Birkelund.

– Ja. Hvis MDG slipper til i byene, kommer Frp til å stå utenfor, sier Listhaug.

Det betyr at Frp i tilfelle vil opptre som opposisjonsparti uten forpliktelser. De kan stemme imot, og om nødvendig felle, et byråd med Høyre og MDG.

I seks av landets største byer har Ap samarbeidet med MDG i ulike varianter denne perioden.

Fakta Slik samarbeider de i dag Oslo: Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti samarbeider i byrådet. Sammen med Rødt har de flertall i bystyret. Bergen: Arbeiderpartiet og Venstre samarbeider i byrådet. Tidligere i perioden satt og MDG og KrF også i byrådet sammen med Ap og Venstre. Trondheim: Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, MDG og Sp har en samarbeidsavtale og flertall sammen. Stavanger: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti, Folkets Parti FNB, Miljøpartiet de Grønne og Rødt samarbeider og har flertall i kommunestyret. Tromsø: Arbeiderpartiet har samarbeidsavtale og flertall sammen med SV, Sp og MDG. Kristiansand: Arbeiderpartiet samarbeider med MDG, SV, Rødt, Tverrpolitisk folkeliste og De uavhengige. Vis mer

Frp mener likevel at faren for en allianse mellom Høyre og MDG nå er overhengende:

– Vi ser at det er flørting begge veier, og at Høyre åpner for å samarbeide med MDG. Da er det viktig for velgerne som vurderer å stemme på Høyre å vite at det kan bety å slippe MDG til makten, avslutter Listhaug.

Høyre: Gir ingen garanti

Høyres nestleder Henrik Asheim vil ikke imøtekomme kravet fra Listhaug.

– Vi kommer ikke til å gi en nasjonal garanti på vegne av våre lokallag om hvem man ikke skal samarbeide med.

– Det ville være rart å nekte våre lokalpolitikere å sitte rundt et forhandlingsbord for å prøve å finne flertall for vår politikk, sier Asheim.

– Også med MDG, om nødvendig?

– Mange steder har de fire borgerlige partiene H, Frp, V og KrF flertall. Der hvor det er nødvendig å samarbeide med andre partier, så gjør man det, sier Asheim.

Byrådslederkandidat i Oslo Eirik Lae Solberg (H) gir ingen eksplisitt garanti. Men han sier at «MDG har gjort det klart at de hører hjemme på venstresiden».

– De vil avvikle fritt skolevalg, øke eiendomsskatten og hindre private aktører i omsorgen. Derfor er det helt unaturlig for Høyre å samarbeide med dem. Høyre går til valg på et samarbeid med Venstre, Frp og KrF, sier han.

MDG sier de går til valg på «mer miljøvennlige, rettferdige og skapende byer, med bedre luft, flere grønne møteplasser og mindre sosial ulikhet».

– Det er det stikk motsatte av Frps politikk. Derfor vil vi ikke samarbeide med dem. Hvis Høyre skal samarbeide med Frp, vil folk oppleve mer eksos, mer biltrafikk og større forskjeller, sier MDGs leder Arild Hermstad til Aftenposten.