Høyre straffes ikke av velgerne etter aksjesaken

Høyre overgår valgresultatet i fersk kommunemåling. Nasjonalt ligger partiet på stedet hvil.

Det har stormet rundt Erna Solberg og Sindre Finnes den siste tiden. Det har ikke ført til noe velgerflukt fra Høyre. Vis mer

Publisert: 28.09.2023 18:00 | Oppdatert: 28.09.2023 18:18

Kortversjonen Høyre har gått frem 1,5 prosentpoeng i en fersk kommunemåling til Norstat, til tross for aksjeskandalen rundt Erna Solberg og hennes mann, Sindre Finnes.

Sindre Finnes drev med omfattende aksjehandel i perioden 2013 til 2021, tross advarsler, noe som ifølge Solberg og Finnes selv ble holdt skjult for Solberg.

Det har vært høylytt klaging fra flere kanter om at aksjesaken rundt Erna Solberg ikke kom frem før valget. Politikere fra andre partier har hevdet at dette kunne påvirket hvilken stemmeseddel folk valgte.

Det ser derimot ikke ut til at Høyres velgere lar seg affisere av skandalene rundt Solberg og hennes mann. Høyre går faktisk frem 1,5 prosentpoeng, fra 25,9 prosent i valget til 27,4 prosent i kommunemålingen fra Norstat.

– I den grad det også er en tillitserklæring til meg og Høyre nasjonalt, må jeg bare si at jeg setter utrolig stor pris på det etter disse ukene, skriver Erna Solberg til Aftenposten i en e-post.

Dette er den andre landsdekkende målingen etter valget. Den en første meningsmålingen etter at aksjeskandalen ble kjent, kom i VG 22. september. Den viste det samme bildet – ingen velgerflukt.

Den siste tiden er det blitt rullet frem hvordan ektemannen Sindre Finnes drev med omfattende aksjehandel i årene 2013 til 2021, da Solberg var statsminister. Finnes trosset advarsler fra embetsverket, og holdt det enorme omfanget skjult for sin kone. Dette ifølge forklaringer fra både Solberg og Finnes.

Solberg var derfor inhabil i flere saker som statsminister.

– Legger mer vekt på politikkens innhold

– Er du overrasket over at aksjesaken ikke har gitt større fall i oppslutningen til velgerne?

– Andre må få analysere hva som er overraskende og ikke. Jeg er først og fremst veldig glad for den tilliten velgerne akkurat har vist Høyre ved å gjøre oss til landets største parti for første gang på 99 år. Det er fint å se at målingene holder seg stabilt høye, og at vi til og med går litt frem nå.

– Hvordan forklarer du at dere faktisk går frem fra valgresultatet på kommunemålingen?

– Mitt inntrykk er at mange velgere ser at det nå kommer nye, dyktige Høyre-ordførere til makten i sine kommuner. Jeg tolker dette som en støtte til dem og den politikken de har gått til valg på å sette i gang med.

– Arbeiderpartiet mener habilitetssakene har gjort det «vanskeligere for velgerne å ha tillit til regjeringen og sentrale politikere». Hvorfor slår ikke dette ut for Høyres del? Har Høyres velgere et annet syn på dette enn Aps?

– Jeg tror kanskje at velgere flest, uansett hvem de stemmer på, legger mer vekt på politikkens innhold og saker som betyr noe for folks liv og hverdag, enn på disse sakene. Jeg er dypt lei meg for den av disse sakene jeg og min mann er ansvarlig for.

Solberg skriver det er bra at saken nå har kommet for dagen, og at man må sikre for at det ikke skjer igjen.

– Vi er flere i norsk politikk som har gjort feil, og jeg er ydmykt beredt på å ta mitt ansvar for å rydde opp i det. Det er klart at en slik sak går utover tilliten til meg, partiet og det politiske systemet.

Liten bevegelse etter valget

Det er ikke bare Høyres velgere som holder seg rolig. Ingen av partiene på kommunemålingen går frem eller tilbake ut over feilmarginen.

I den nasjonale målingen, altså hvilket parti velgerne ville valgt om det var stortingsvalg i morgen, er det heller ingen store bevegelser sammenlignet med forrige måling.

Den største endringen er her Arbeiderpartiet som går frem 2,6 prosentpoeng, men dette er innenfor feilmarginen.

Partiene ellers fordeler seg slik i Stortingsmålingen: