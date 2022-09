Solberg tar til orde for større naturinngrep for å sikre mer vindkraft

Som statsminister snudde Erna Solberg da protestene mot vindmøller i norsk natur ble for store. Nå mener hun aksjonister har fått for mye makt.

Erna Solberg mener kommunene i Salten burde konsekvensutredet utbygging av vindkraft.

44 minutter siden

FAUSKE (Aftenposten): – Dette er jo et stjerneeksempel på hvorfor vi ikke får ting til.

Slik oppsummerte Høyre-lederen fortellingen hun akkurat hadde hørt. Det var historien om et industrieventyr som ikke ble noe av. Drømmen var et stålverk i Salten i Nordland som skulle produsere verdens grønneste og reneste stål. Men de over 1000 påståtte arbeidsplassene forsvant i en lokal strid om vindmøller på fjellet.