Innlandet ber om mer hjelp: – En nasjonal krise

Fylkesordfører Aud Hove (Sp) i Innlandet fylkeskommune ber om helikopter, flere geologer og ekstra mannskap.

Flere hus er tatt av et skred som har gått gjennom et boligområde i Bagn i Valdres. Ekstremværet Hans har ført til flere skred og stor vannføring i elver og vassdrag i Innlandet, og fylkesordføreren ber om hjelp fra storsamfunnet. Vis mer





Publisert: 09.08.2023

– Vi er i en krisesituasjon av nasjonale dimensjoner, sier fylkesordfører Aud Hove (Sp) i en pressemelding fra Innlandet fylkeskommune.

Overfor Aftenposten utdyper hun:

– Mengden vann og omfanget av det som har rammet må behandles som er nasjonalt spørsmål. Vi trenger rett og slett hjelp. Kommuner, innbygger og entreprenører har stått på i flere døgn, men de begynner å bli slitne nå, sier hun.

Hun trenger mye.

– Vi trenger mer mannskap og jobber med en liste til sentrale myndigheter om våre behov. Det dreier seg om flere folk til vakthold og flere geologer. Faren for jordskred er stor, og vi trenger flere eksperter som kan vurdere farene.

Hove vil også ha et helikopter som kan stå i beredskap.

– Jordras har ført til at hele bygder isolert. Det kan derfor oppstå akutte situasjoner der helikopter kan bli nødvendig, sier hun.

Politiet i Innlandet meldte onsdag morgen at de gjennom natten har mottatt melding om 16 jordras, 6 flommeldinger og 12 meldinger om naturskader.

Ber om hjelp fra andre

– Vi har hittil fått den hjelpen vi trenger. Men situasjonen har forandret seg fra tirsdag til onsdag. Smertegrensen er i ferd med å bli nådd. Nå ser vi at vi trenger mer hjelp, sier Hove.

Hun forteller at fylkeskommunen nå flytter folk fra gamle Hedmark fylke til gamle Oppland lenger vest i storfylket. Men fylkesordføreren ser også ut av fylket.

– Vi ønsker oss hjelp fra kommuner og regioner rundt Innlandet som ikke er så hardt rammet av ekstremværet, sier Hove.

Hun avbrøt valgkampen i går og kjørte fra Østerdalen over til Gudbrandsdalen.

– Aldri før har jeg sett dalen med så mye vann, både i Gudbrandsdalslågen og i sideelevene.

Nærmer seg smertegrensen

Onsdag blir en avgjørende dag, ifølge Hove.

–Vannet kommer nedover i terrenget og dalene. Dette er ikke over, selv om regnet skal roe seg. Det tar noen dager for vannet å komme seg fra Dovre til Mjøsa.

Onsdag formiddag er 77 fylkesveier i Innlandet stengt på grunn av ras eller flom. 68 av disse veiene ligger i gamle Oppland fylke, mens 9 ligger i Østerdalen.

– Nå som flere av riksveiene i fylket også er stengt, er situasjonen dramatisk, sier Hove.

Hun ber nå staten om å gå inn og hjelpe fylkene som er rammet av store skader på infrastruktur som veier, jernbanelinjer og strømnett.

Aud Hove Fylkesordfører i Innlandet (Sp)

Viktigst å stenge rammede veier

Samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet sier at de jobber med å få oversikt over omfanget av jord- og steinskredene som har gått i fylket i løpet av natten.

– Vi har full forståelse for at mange er utålmodige og ønsker at fylkeskommunen skal starte oppryddingsarbeidet umiddelbart, men det viktigste nå er å sikre og eventuelt stenge veier som er rammet av flom eller ras.

– Våre driftsentreprenører jobber døgnet rundt med dette og rydder opp, der skadene er små, for å få åpnet veiene. Men det vil ta lang tid å få oversikt over alle skader og få utbedret dem, sier Riseng.