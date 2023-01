Oslo SV ber partiet snu: Vil bli i Nato

Det største fylkeslaget kommer med et tydelig signal før helgens møte i landsstyret. Også SVs eneste lederkandidat, Kirsti Bergstø mener nå at Norge bør bli i Nato.

Sunniva Holmås Eidsvoll kommer til helgens landsstyremøte med en klar beskjed fra Oslo SVs medlemmer. De vil at Norge skal bli i Nato.

13.01.2023 21:28

Det er på landsmøtet i midten av mars at saken skal få sin endelige avgjørelse. SV ble på mange måter stiftet på grunn av en sterk motstand mot norsk medlemskap i Nato. Siden har de alltid ment at Norge bør melde seg ut fra sin viktigste allianse. Nå kan de altså snu.

Torsdag var det representantskapsmøte i Oslo SV. Derfra var budskapet klart.

– Den nye sikkerhetssituasjonen krever en ny strategi for å oppnå endringene vi vil ha. Det å melde Norge ut av Nato er ikke en strategi vi går inn for nå, sier leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Hun sier det underveis i møtet var tydelig at det er ulike syn i saken.

– Men det er et tydelig flertall i Oslo SV som ønsker å endre dette punktet i strategien vår nå.

Bakgrunnen er Russlands angrep på Ukraina, samt Finland og Sveriges søknader om Nato-medlemskap.

– Norden har vært sikkerhetspolitisk splittet i flere århundrer. Denne splittelsen kan nå ta slutt. Jeg tror det er klokt å utnytte denne historiske muligheten til en tett nordisk forsvarsallianse, selv om det skjer innenfor rammene av Nato, sier Eidsvoll.

Vil endre Nato

Sentralstyret har kommet med sin innstilling til landsstyret. Der heter det fortsatt at SVs mål er «en europeisk og nordisk sikkerhetsordning som er uavhengig av USA».

De skriver at det kan skje

enten «gjennom en etablering av et nytt sikkerhetspolitisk fellesskap når den politiske situasjonen i Europa gjør det mulig»

«eller gjennom at Nato forandres og tyngdepunktet forskyves til Europa»

SV skal fortsatt mene at et nordisk samarbeid vil være det beste fundamentet for norsk alliansepolitikk.

Det nye er dette: «Slik endring må trolig skje gradvis og kollektivt. SV vil derfor arbeide for dette, fremfor en norsk utmelding av Nato».

Bergstø vil bli i Nato

Det er tre dissenser i sentralstyret. Den ene står Knut Øygard for. Han er også forbundssekretær i Fellesforbundet. Han mener at de to siste setningene bør slettes, slik at partiet fortsatt er for å melde Norge ut av Nato.

Leder av Sosialistisk ungdom, Synnøve Kroen Snyen står for et annet. Hun vil ha en annen tekst. Der skal det blant annet stå at «endringer i alliansepolitikken i Norden eller Europa må skje kollektivt. Å ensidig melde Norge ut av Nato er derfor ikke SVs strategi».

Nestleder Kirsti Bergstø står igjen som den eneste kandidaten til å ta over som SV-leder etter Audun Lysbakken på landsmøtet.

Hun mener nå at partiet bør endre syn på Nato.

«Jeg var en del av flertallet i sentralstyret og støttet innstillingen til landsstyret», skriver hun i en SMS til Aftenposten.

Vil ha atomvåpenforbud

Sunniva Homås Eidsvoll mener SVs kritiske innvendig mot Nato og Norges avhengighet av USA fortsatt står fast. Hun trekker spesielt frem to forhold. Det ene er Natos såkalte Out of area-strategi.

– Den har dratt Norge inn i mislykkede kriger utenfor vårt eget kontinent, sier hun.

Det andre er Natos motstand mot FNs atomvåpenforbud. Hun mener likevel at et fortsatt medlemskap ikke er til hinder for at Norge skal slutte seg til FN-forbudet.

– Tvert imot mener vi det er positivt om Norge som første NATO-medlem gir en full tilslutning til forbudet som jo et flertall i FNs generalforsamling allerede har signert, sier Eidsvoll.