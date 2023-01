Støre er ikke alene. Sosialdemokratene sliter i en rekke land.

En rekke kriser har sendt mange europeiske velgere til populister ute til høyre og venstre i politikken.

Stefan Löfven og Kjersti Stenseng under Bratteliseminaret forrige uke. Tema for samlingen var sosialdemokratiets rolle i en ny krisetid.

18.01.2023 05:49 Oppdatert 18.01.2023 06:11

Finanskrise, migrasjonskrise, pandemi og nå krig med energikrise og høy prisvekst på lasset. Krisene har stått i kø de 15 siste årene.

Samtidig har populistiske politikere hatt fremgang. Partier ute til både høyre og venstre har gjort det bra. For sosialdemokratiske partier har det mange steder vært mer vanskelig.

I Norge har Arbeiderpartiet makten igjen. De sliter likevel tungt. De har nå seks måneder på rad med under 20 prosent Norstats målinger for Aftenposten og NRK.

Sosialdemokratiets tilbakegang i forrige tiår har et eget navn på engelsk. Pasokification kommer fra det greske partiet PASOK. I alle valg fra 1981 til 2009 fikk de mellom 38,1 og 48 prosent. Så stupte populariteten. I valget i 2015 fikk de kun 4,7 prosent.

Sosialdemokrater over hele Europa har lidd lignende skjebne.

I Frankrike fikk sosialistpartiets kandidat Anne Hidalgo kun 1,7 prosent av stemmene i fjorårets presidentvalg.

I Storbritannia har Arbeiderpartiet tapt fire valg på rad.

I Italia har sosialdemokratene havnet under 20 prosent i de to siste valgene. Det er deres svakeste valg siden 2. verdenskrig.

I Nederland har partiet kollapset i de to siste valgene og er under 6 prosent.

Listen kunne vært lenger.

Krigen den største utfordringen

Sveriges tidligere statsminister, Stefan Löfven mener det er en forenkling å si at sosialdemokratiet har hatt 10–15 vanskelige år med velgerflukt.

– Jeg får spørsmålet ofte, sier han.

– Over tid så går det litt opp og ned, men det er ikke et enhetlig bilde, sier han.

Han peker på at sosialdemokrater har makten i store land som Tyskland, Spania og Portugal, i tillegg til tre av de nordiske.

Löfven var forrige uke i Oslo for en rekke møter med ledere i Arbeiderpartiet. Aftenposten traff han og partisekretær Kjersti Stenseng til en prat om sosialdemokratiets rolle i en ny krisetid.

Löfven er nyvalgt leder for sammenslutningen av sosialdemokratiske partier i Europa.

– Vi kan ikke ha en politikk som splitter et land eller et kontinent, sier han.

Löfven er ikke i tvil om hva som er bevegelsens største utfordring de neste årene.

– Hele den europeiske sikkerhetsorden er truet, svarer han.

Årsaken er krigen. Etter den skal Ukraina bygges opp igjen.

Det er ikke bare for ukrainerne at den jobben er viktig. En sikker omverden er helt grunnleggende for jobb og velferd også i våre land, mener Löfven.

Et nytt spørsmål har dessuten sneket seg inn etter Putins invasjon.

– Hva blir det neste? Sterke krefter i Europa vil noe annet med samfunnet enn hva vi vil. De tenker ikke demokrati, likhet og likeverd.

Velgerne gikk til ytterpunkter

I mange land endte finanskrisen i 2008 med arbeidsløshet og uro for fremtiden.

– Vi så da at når du mister jobben, blir usikker på økonomien og har det vanskelig, da går du til ytterpunktene. Vi så en sterk polarisering, og høyreekstreme partier vokste frem, sier Stenseng.

Hun mener Ap nå har et stort ansvar. Manges økonomi er igjen under press.

– Det er å levere en politikk som gir folk trygghet, for å unngå splittelsen vi har sett komme i kriser tidligere, sier hun.

Sverigedemokraterna på fremmarsj

I Löfvens hjemland har Sverigedemokraterna vokst frem på ytre høyre-fløy. I fjorårets valg fikk de over 20 prosent av stemmene.

Det vakte oppsikt da Italia fikk en høyrepopulistisk statsminister i fjor, Giorgia Meloni. I EU er det stor bekymring over utviklingen i land som Polen og Ungarn. I det franske presidentvalget fikk Marine Le Pen fra Nasjonal Samling nest flest stemmer.

Löfven ble statsminister i 2014. Året etter måtte han håndtere migrasjonskrisen.

– Vi fikk en veldig dramatisk situasjon, beskriver han.

Til slutt kom det så mange flyktninger og andre migranter at hans regjering innførte strenge grensekontroller. Löfven mener det var riktig og viktig.

– Vi ble tvunget til flere tiltak. Det gikk ikke å fortsette, helt enkelt.

Ga populistene rom

Löfven mener høyrepopulistenes budskap splitter. Men var politikken til Löfven og de andre bærende partiene med på å legge grunnlaget for at Sverigedemokraterna ble så store?

Löfven svarer «nja» og mener det finnes flere perspektiver på det.

Også han peker til finanskrisen. Han mener Sverige da unødvendig tapte 40.000 industrijobber.

– Forskjellene økte, mennesker ble urolige og arbeidsløsheten steg. I en slik situasjon er det veldig lett for populistene å si at «om ikke de der hadde vært her, da hadde det vært bra», sier Löfven.

Han innrømmer at integreringen har vært for dårlig. Det har tatt for lang tid å få folk fra andre land i jobb.

Uenig med Sp om EU

Kriser kan gjøre innbyggerne skeptiske til samarbeid over landegrensene. Akkurat nå er det veldig høye energipriser i Europa.

– Nettopp da er det europeiske samarbeidet viktig. En sosialdemokratisk regjering i Norge er opptatt av å stå sammen med Europa i krisetider, sier Stenseng.

Det er bra for Norge at det går bra i Europa.

– Norske bedrifter er for eksempel helt avhengig av at blant annet tysk industri er oppe og går, sier Stenseng.

Arbeiderpartiet og partnerne i Senterpartiet har ulikt syn på hvordan Norge skal forholde seg til Europa.

– Ja, vi er uenige i en del ting. Men vi har sett gjennom året at det viktigste med sikkerhet, europeisk samarbeid med krigen i Europa, det står fast, sier Stenseng.

Definerte hvem de var mot

Begge partiene har blødd siden valget i 2021. I starten mistet Ap ifølge Stenseng flest velgere til SV og Rødt. Etter krigens utbrudd har flest forsvunnet til gjerdet og Høyre.

På snittet for målingene har partiet steget fra 17,8 prosent i desember til 19,1 i januar, viser tall fra Poll of polls.

Det gjenstår å se om velgerne igjen er i ferd med å få troen på at sosialdemokratiet har de beste løsningene.