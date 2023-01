Joakim Møllersen lente seg på Robert Mood i «Debatten». Nå slår generalløytnanten tilbake.

Plutselig var Robert Moods gamle Twitter-melding en del av debatten om norsk våpenhjelp til Ukraina.

Sentralstyremedlem i Rødt Joakim Møllersen viste til generalløytnant Robert Mood på NRKs «Debatten». Det er Mood lite begeistret for.

22.01.2023 17:11

Partiet Rødt er splittet. Noen medlemmer vil sende våpen til Ukraina. Andre vil la være.

Sentralstyremedlem Joakim Møllersen fra Kirkenes tilhører den siste gruppen. Tidligere denne uken forsvarte han sitt synspunkt på det som skulle bli en mye omtalt episode av NRKs «Debatten». Møllersen var imot norsk våpenhjelp til Ukraina. Han mener det er med på å holde krigen i gang og hindrer fredsforhandlinger.

Og det nettopp dette som er USAs og Natos mål, mener han.

– Det som er Nato-linjen i denne krigen, dessverre, det er å holde den krigen gående. Den amerikanske forsvarsministeren sa at deres mål med krigen er å svekke Russland permanent. Det kan kun gjøres ved å holde krigen gående, sa Møllersen. Han henviste så til den pensjonerte generalløytnanten Robert Mood:

– Mood har sagt at det at krigen trekker ut, det er i Natos interesse.

Seansen vakte oppsikt. Flere reagerte på Møllersens utspill.

Nå understreker Mood selv at han ikke er enig med måten han ble referert til av Møllersen.

– Jeg tar avstand fra tolkningen, skriver Mood i en e-post til Aftenposten.

Pensjonert generalløytnant Robert Mood er uenig med hvordan argumentene hans er blitt brukt av Rødts Joakim Møllersen.

Mood: – Useriøst

Bakgrunnen for Møllersens utsagn er en tweet som Robert Mood delte i juni 2022. Der skriver han at USA og Nato blant annet ønsker «å holde krigen gående for å svekke» Russland.

Likevel er Mood uenig med måten argumentet hans ble fremstilt av Møllersen. Og han understreker at han støtter våpenleveransene til Ukraina.

– Denne krigen handler om Ukrainas frihet og Europas fremtid. Ukraina fortjener all den støtten de kan få, sier Mood til Aftenposten.

Våpenhjelpen er én av måtene USA og Nato-land støtter Ukrainas kamp for selvbestemmelse, ifølge Mood. Men han mener at krigen også dreier seg om mer enn Ukraina: Den handler om demokratiets og Europas fremtid.

– USAs ledere har i den forbindelsen uttalt at deres mål, i tillegg til å støtte Ukrainas frigjøring, er å svekke Russland mest mulig slik at de ikke kan gjøre noe lignende igjen, sier Mood.

– At USAs globale perspektiv tilsier at de har tilleggsinteresser i forhold til både Russland og land som Kina og Iran, bør ikke overraske noen. Men å vri det til at USA er den store, stygge aggressor som ønsker å forlenge krigen, er useriøst.

Uenig om å være uenig

Møllersen mener på sin side at han og Mood egentlig ikke er uenige:

– Alt jeg har sagt og ment om denne krigen har vært med utgangspunkt i en fordømmelse av Russlands angrepskrig og krav om at alle russiske soldater må ut av Ukraina, skriver Møllersen i en e-post til Aftenposten.

Han nekter for at han har forsøkt å «vri» det til at det er noen andre enn Russland som er aggressor i krigen. Møllersen mener han og Mood egentlig er enige:

– Vi synes å være skjønt enige i forståelse av hva USAs forsvarsminister har uttalt. Jeg har ikke tolket Robert Mood, bare referert til hans uttalelse.