Historisk upopulær Støre oppsummerer året. Ap nede i 14,6 prosent i ny måling.

Bare 15 prosent er fornøyd med Jonas Gahr Støres innsats som statsminister. Støre nær bunnen i global ledermåling.

Både statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet sliter på meningsmålingene.

Stadig flere mener at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjør en dårlig jobb. I en fersk Vårt land-måling er bare 14,6 prosent fornøyd med innsatsen. Og Sp er under sperregrensen.

Støre er en av de minst populære lederne i verden, viser tall fra et internasjonalt analysebyrå for 22 land. Se detaljer lenger nede i saken.

Det er lite oppløftende tall for statsministeren idet han klokken 11.00 i dag skal holde en oppsummerende pressekonferanse før jul.

Dagens måling er enda dårligere enn i oktober, da 21 prosent svarte at de var fornøyd med statsministerens innsats.

37 prosent av de spurte sier at Støre gjør en dårlig jobb med å lede landet gjennom priskrise, Ukraina-krig, og høye strømpriser. Det viser en Ipsos-måling gjennomført for Dagbladet. 44 prosent svarer at de synes Støre gjør en middels innsats.

Målingen viser også at partiets egne velgere er i ferd med å miste troen på Støre.

I oktober svarte 53 prosent av de spurte Ap-velgerne at statsministeren gjør en god jobb. I desember har tallet falt med 13 prosentpoeng til 40 prosent.

Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz er langt fra populær i hjemlandet. Men sammenlignet med Jonas Gahr Støre gjør han det ikke så verst.

– Savner tydelige svar på vanskelige spørsmål

Det er flere grunner til at Jonas Gahr Støre er blitt så upopulær, tror Johannes Bergh, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.

– Regjeringen har styrt i en periode med mange store utfordringer, som strømkrise, inflasjon, krigen i Ukraina, pandemi og nedstengning. De har vært uheldig med de sakene de har måttet håndtere. Det har vært vanskelige saker som ikke har noen enkel løsning, sier han.

Samtidig tror han at velgerne ikke er fornøyd med svarene regjeringen har gitt.

– Velgerne forventer kanskje ikke en løsning på alt med en gang, men de forventer nok en tydeligere retning eller tydeligere beskjed om hvor man skal hen for å løse problemene. Der har nok ikke regjeringen vært god nok, sier Bergh.

– Er bunnen nådd for Støres popularitet?

– Det er vanskelig å si, men Arbeiderpartiet har tross alt en del velgere som er lojale til partiet, som nok vil holde fast på partiet selv i en vanskelig situasjon.

Regjeringspartiene forferdelig upopulære

Ap har fått en oppslutning helt nede på 18 prosent på snittet av meningsmålingene, hvilket også er historisk dårlig. Ved stortingsvalget i 2021 fikk partiet en oppslutning på 26,3 prosent. Regjeringspartner Sp har så dårlig oppslutning at partiet sliter med å holde seg over sperregrensen på 4 prosent.

Hadde det vært valg nå, så kunne Høyre og Fremskrittspartiet dannet en flertallsregjering alene. Høyre-leder Erna Solberg er klart mer ønsket som statsminister enn Støre.

Den eneste mulige trøsten er at det ikke er stortingsvalg før i 2025. Kommune- og fylkestingsvalget neste år kan imidlertid bli strevsomt for regjeringspartiene.

På vei mot bunnen internasjonalt

Jonas Gahr Støre er den nest minst likte statslederen på analysebyrået Morning Consults liste. Listen, som inneholder 22 land, er oppdatert 15. desember.

Selv Jair Bolsonaro, som tapte valget i Brasil i høst, er enormt populær sammenlignet med Støre.