Her går de til streik mot egen regjering: – Ren desperasjon og frustrasjon

RAUFOSS (Aftenposten): Bjørn Sigurd Svingen jobbet i mange år for en rødgrønn regjering. Nå har han startet et opprør mot den. Det tror han vil spre seg over hele landet.

Fagforeningsleder Bjørn Sigurd Svingen mener regjeringen må gjøre mye mer for å takle strømpriskrisen.

22.02.2023 12:10 Oppdatert 22.02.2023 12:39

14. mars vil Fellesforbundets medlemmer på 20 bedrifter i Raufoss legge ned arbeidet i to timer.

Sammen skal de marsjere ut hovedporten og gå til byens torg. To ting skiller denne streiken fra mange andre slike markeringer.

