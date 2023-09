KrF: – Oslo skal ikke få bli Norges Amsterdam

Kommer KrF på vippen i Oslo, vil partiet kjempe med nebb og klør mot et «frislipp» i narkotikapolitikken.

KrFs førstekandidat i Oslo, Øyvind Håbrekke, advarer sterkt mot «frislipp» av narkotika i Oslo. Her sammen med KrF-leder Olaug Bollestad. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 16:45

Kortversjonen KrF i Oslo vil kjempe mot forsøk med en mer liberal narkotikapolitikk, hvis de skal forhandle om makten i Oslo etter mandagens valg.

De frykter en økning i narkotikabruk, spesielt blant ungdom, og de viser til en tredobling av kokainbruk blant unge i Oslo de siste fem årene.

KrF håper å kunne samarbeide med Høyre, Venstre og Frp om dette. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Solberg-regjeringens rusreform fikk hard medfart i Stortinget. Kun en utvannet versjon ble vedtatt i 2021.

Flertallet på Stortinget, bestående av Ap, Sp og Frp sa nei til å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre brukerdoser.

Byrådet i Oslo og byrådsleder Raymond Johansen reagerte sterkt på at rusreformen strandet. Det samme gjorde opposisjonspartiene Høyre og Venstre.

I april 2022 vedtok derfor Oslo bystyre, på initiativ fra Oslo Høyre, en «lett»-versjon av rusreformen, med alternative reaksjonsreformer for Oslos rusbrukere.

– Vi håper å komme i en retning hvor rådgiving, helsehjelp og behandling skal erstatte et straffespor, sier sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) til NRK da.

Den lokale rusreformen ble utformet som et pilotprosjekt og som et forsøk på dialog med Oslo-politiet. Politiet var likevel klar på at det ikke var anledning til ha særordning for én kommune, i dette tilfellet Oslo.

Bare KrF og en utbryter fra Frp stemte imot den lokale rusreformen.

Advarer mot «frislipp»

KrFs førstekandidat i Oslo, Øyvind Håbrekke, advarer nå sterkt mot det han kaller et ønske om «frislipp» av narkotika i Oslo fra alle de andre partiene.

Sammen med KrF-leder Olaug Bollestad møter han Aftenposten, tre dager for valget.

KrF og stortingsflertallet sa nei til rusreformen, men i Oslo er KrF det eneste partiet som sier nei til rusreform. Og som ikke vil «senke terskelen» for bruk av narkotika.

Kommer KrF på vippen, vil denne saken ha høyeste prioritet i forhandlingene.

– Hvorfor er denne saken viktig for KrF i Oslo, Håbrekke?

– Kokainbruken blant ungdom i Oslo er tredoblet på fem år. Da bør alle alarmklokkene ringe, sier han. Tallene fremkommer i Nova-rapport nummer seks i 2023.

– I en slik situasjon vil alle partiene i Oslo, unntatt KrF, ha et frislipp og åpne opp mer enn det Stortinget vil. De vil ha en prøveordning for Oslo, med færre reaksjoner og færre hjelpemidler for politiet.

– Men politiet i Oslo har uttalt at det ikke kan være en særordning for dette i Oslo. Har den lokale rusreformen i Oslo egentlig hatt noe å si i praksis?

– Nei, men partiene uttrykker et ønske om å gjøre det. Byrådspartiene og opposisjonen forsøker alle mulige omveier for å dra politikken i en slik retning, og de argumenterer for det i valgkampen. Vi er det eneste partiet som ikke ønsker det. Oslo skal ikke få bli Norges Amsterdam AmsterdamAmsterdam har lenge markedsført seg som en av Europas mest liberale byer når det gjelder bruk av lettere narkotika stoffer. På byens «coffeeshops» kan man legalt kjøpe hasj og marihuana., sier Håbrekke.



Forbud stanser bruk

– Men er det ikke viktig at rusmisbrukere får hjelp, og ikke straff?

Her tar Bollestad ordet.

– Vi ønsker på ingen måte å gå etter dem som sliter aller mest. Ingen rusmisbrukere skal sendes i fengsel. De skal vi gi gode hjelpetilbud.

Bollestad mener likevel det er viktig å markere at bruk av narkotika er forbudt.

– Når ungdom blir spurt om hvorfor de ikke har prøvd narkotika, så svarer veldig mange at det er fordi det er forbudt. Fjerner vi det hinderet, så vil det fjerne en viktig terskel for bruk.

Bollestad var selv statsråd i Solberg-regjeringen, men var uenig i rusreformen som regjeringen la frem. Saken var en av KrFs nederlag internt i regjeringen, selv om partiets hovedstandpunkter likevel fikk flertall i Stortinget.

Hun sier mange unge i dag er usikre på hva som gjelder, hva som er lov, og ikke lov.

– Vi spiller nesten russisk rulett med mange ungdommer. Fordi vi ikke er tydelige nok på at bruk av narkotika faktisk er ulovlig, at stoffene er farlige, og at de er sterkere enn de var for bare ti år siden.

Høyeste prioritet

Håbrekke sier denne saken har «topp prioritet» dersom KrF kommer på vippen i Oslo. I dag har partiet én representant i bystyret.

På et snitt av lokale målinger siste måned har Oslo KrF fortsatt bare ett mandat i bystyret. Mange målinger viser at det kan bli uhyre jevnt i Oslo.

– Får vi makt, vil vi bruke den til å kjempe for en mest mulig narkotikafri by, sier Håbrekke.