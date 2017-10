Frps rykker nå ut i forsvar for islamkritiske Human Rights Service (HRS) og Hege Storhaug etter at det avtegner seg et politisk flertall for å stanse statsstøtten.

– HRS har vært en spydspiss i å føre asyl- og innvandringsdebatten videre i Norge. De har gjort et uvurderlig arbeid gjennom mange år ved å sette dagsorden og opplyse om saker som tradisjonelle medier ikke har villet ta i med ildtang. Spesielt fokuset de har satt på kjønnslemlesting av jentebarn, æreskultur og tvangsekteskap, har løftet debatten i Norge, sier Kjos.

Hun mener det er «trøblete for ytringsfriheten at politikere vil stilne stemmer de ikke er enige i».

– Forkastelig. Slik karakteriserer statsminister Erna Solberg den omstridte kampanjen for å fotografere muslimer i regi av Human Rights Service.

Solberg signaliserer likevel at forslaget til statsbudsjettet som legges frem torsdag inneholder forslag om å opprettholde statsstøtten til islamkritiske HRS som utgjør 1.835.000 kroner i år.

– Det er demokratiets pris, sier statsminister Erna Solberg.

- Motvekt til innvandringsliberale organisasjoner

– HRS har gjort en utrolig viktig jobb.Det er viktig at noen tør ta de vanskelige debattene, sier Kjos.

Hun vil ikke forsvare alt HRS har sagt eller gjort eller sagt.

– Dette handler om at HRS er den eneste organisasjonen i Norge som er en motvekt til en rekke innvandringsliberale interesseorganisasjoner som jobber for at flere flykninger og asylsøkere skal få varig opphold i Norge, sier Kjos.

Hun peker på at kritikken mot HRS går på at de ikke oppfyller kriteriene for å motta statsstøtten.

– Men i kriteriene heter det bl.a.: «Tilskuddet skal sikre samfunnet kunnskap om alle sider ved integreringsprosessen, også mulige utfordringer og hvordan disse kan håndteres.», sier hun.

Tirsdag ble det klart at et flertall i Stortinget ønsker å frata organisasjonen statsstøtten.

Ap-leder Jonas Gahr Støre spurte statsminister Solberg under starten av trontaledebattens andre dag onsdag om regjeringen vil trekke støtten til HRS.

– Vi skal ikke ha trakassering av minoriteter, sier Støre, som ba regjeringen trekke støtten ut fra samme begrunnelse som regjeringen mandag trakk støtten til Islamsk Råd Norge (IRN).

Solberg vil ikke si om hun mener HRS fortsatt skal få støtte

Solberg svarte først at budsjettet ble ferdigstilt lenge før den siste, kontroversielle kampanjen til HRS ble lansert.

Her ber HRS nordmenn om å fotografere muslimer i Norge for å dokumentere den «kulturelle revolusjonen» som organisasjonen mener pågår nå.

Hun svarer ikke på om hun vil trekke støtten i løpet av høstens budsjettforhandlinger på grunn av den omstridte kampanjen.

Hun valgte å understreke at posten HRS får midler fra, bevilges for å berike demokratiet med stemmer og holdninger som ellers ikke ville nå fem i samme grad.

– Vi skal ikke finansiere bare de stemmene vi liker, sier Solberg, og viser til at mange av dem som får støtte fra posten hører til de mest høyrøstede kritikerne av henne.

Hun sier blant annet at hun er blitt skjelt ut av representanter fra Antirasistisk Senter uten at hun av den gang ønsket å kutte i statsstøtten til dem.

Peker på at også de rødgrønne ga støtte

Solberg peker dessuten på at støtten til HRS er blitt vedtatt også i den rødgrønne regjeringen, og at både Ap, SV og Sp således tidligere har støttet dem.

HRS får i 2017 vel 1,8 millioner kroner. Venstre og KrF har bidratt til flertall for støtten de siste fire årene. Begge partiene har nå snudd i synet på HRS og ønsker å fjerne statsstøtten.

Forsvarer seg

Informasjonsleder Hege Storhaug i HRS har forsvart prosjektet på egne hjemmesider.

«Vi takker for flott respons fra leserne våre, men ettersom de politisk korrekte/de ‘gode’ har gjort alt de makter for å tilsøle tankene bak å dokumentere en historisk utvikling, så frykter vi at det de hevder vi gjør – å henge ut mennesker og derav øke konfliktnivået – er nettopp det de selv bidrar til. Det vil ikke vi være med på», skriver Storhaug.

I en annen artikkel på Rights.no avviser journalist Rita Karlsen at de har til hensikt å henge ut muslimer. Heller ikke Karlsen besvarte Aftenpostens henvendelser tirsdag.