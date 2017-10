Solberg om HRS: – Vi skal ikke finansiere bare de stemmene vi liker

Ap-leder Jonas Gahr Støre spurte statsminister Solberg under starten av trontaledebattens andre dag i dag om regjeringen vil trekke støtten til HRS.

– Vi skal ikke ha trakassering av minoriteter, sier Støre som ba regjeringen trekke støtten ut fra samme begrunnelse som regjeringen mandag trakk støtten til Islamsk Råd Norge (IRN).

– HRS får støtte som nasjonalt ressurssenter som skal fremme dialog og integrering. Det driver disse ikke med, sier Støre.

Solberg svarte først at budsjettet ble ferdigstilt lenge før den siste, kontroversielle kampanjen til HRS. Her ber HRS nordmenn om å fotografere muslimer i Norge for å dokumentere den «kulturelle revolusjonen» som organisasjonen mener pågår nå.

Statsministeren svarte ikke klart hverken ja eller nei til Støres krav, men understreket at posten HRS får midler fra, bevilges for å berike demokratiet med stemmer og holdninger som ellers ikke ville nå fem i samme grad.

– Vi skal ikke finansiere bare de stemmene vi liker, sier Solberg, og viste til at mange av dem som får støtte fra posten hører til de mest høyrøstede kritikerne av henne.

HRS får i 2017 vel 1,8 millioner kroner. Venstre og KrF har bidratt til flertall for støtten de siste fire årene. Begge partiene har nå snudd i synet på HRS og ønsker å fjerne statsstøtten.