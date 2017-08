Med ti punkter vil Trygve Slagsvold Vedum endre Norge

Til smellene fra sprekkende Senterparti-ballonger gikk startskuddet for valgkampen fredag ettermiddag.

Aftenposten ba partileder Trygve Slagsvold Vedum liste opp de ti viktigste endringene han vil gjennomføre om han kommer i regjering (se faktaboks).

Fakta: Vedums ti viktigste saker Et varmere samfunn basert på nærhet og tillit – kort vei fra folk til tjenestene.

Mindre byråkrati – færre direktorat og tilsyn.

Tvangsvedtakenes tid er forbi – gi folket makten tilbake.

Styrke landforsvaret – flere heimevernssoldater.

Mer lokalt politi – flytte ressurser fra direktoratet ut i landet.

Sikre norsk eierskap til naturressursene og norsk matproduksjon – stoppe salg av Norge bit for bit.

En bedre eldreomsorg med god mat og mer kultur.

Forvaltning fremfor vern.

En ny rovdyrpolitikk.

En landbrukspolitikk som ser hele landet.

Uttrykk som «varmere samfunn», «gi folket makten tilbake» og «landbrukspolitikk som ser hele landet» preger listen.

– Kan du være litt mer konkret?

– Dette med «kort vei til tjenestene» handler om hvordan vi organiserer offentlig sektor. Vi tror ingen ønsker å havne på Norges største sykehjem. Det som kalles stordriftsfordeler er egentlig stordriftsulemper, ofte fordi det gjør tjenestene dårligere for deg og meg, mener Vedum.

– Maten i Norge er billig

Senterpartiet har landbrukspolitikk som kjernesak, og her skal «hele landet» bli sett. Vedum utdyper:

– Å produsere mat lokalt er veldig krevende for den enkelte. Du må være både bonde, designer ... Du må gjøre alt! For å organisere dette bedre vil vi satse på lokalmatsamvirker. I tillegg vil vi bruke budsjettmidler i jordbruksoppgjøret til å styrke fjord- og fjellandbruket vårt. Vi kan ikke ha landbruk bare rundt Mjøsa, Oslo, Stavanger og Trondheim.

Tor Stenersen

– Hvor mye dyrere blir maten med Senterpartiet i regjering?

– Det er ikke noe mål i seg selv å gjøre maten dyrere. Det er viktig å sikre et mangfold av mat og lokal mat. Maten i Norge er billig fordi vi har høy kjøpekraft. Men vi har ikke noe mål om at maten skal bli billigere heller, sier Vedum.

Han viser til 2012 da han som landbruksminister innførte den såkalte «ostetollen», som fordyret en hel del importoster for å skjerme norske varianter.

– Da ble det skremmeartikler om hvor ille det kom til å gå. Alle ser at det har gått bra, og det har sikret lønnsomhet i norsk meieriindustri og melkeproduksjon i hele landet, sier Vedum.

Vil redde Norske Skog og skyte flere ulv

Vedum vil også «gi folket makten tilbake».

– Nå må man få arbeidsro i kommunene og ha tillit til at det lokale vet best. Rare konstruksjoner som Viken (navnet på de tvangssammenslåtte fylkeskommunene Akershus, Østfold og Buskerud, red.anm.) skroter vi hvis man vil det lokalt, sier Vedum.

Sp vil bevare Staten som bedriftseier, og Vedum åpner også for å bruke offentlige muskler for å redde Norske Skog.

Etter store oppkjøp og globale vekstambisjoner på 1990-tallet sliter det tradisjonsrike selskapet med høy gjeld og utålmodige kreditorer.

– Hvis krisen blir fullstendig i Norske Skog mener jeg vi må sette virkemiddelapparatet i stand til å sikre videre drift på Skogn og Saugbrugs. Det er sunne bedrifter med en positiv kontantstrøm. Stormannsgalskapen som preget selskapet for noen år siden har knekket de norske arbeidsplassene. Det er et signal på at den blinde troen på stordrift var helt feil, mener Vedum.

Det litt utydelige løftet om «en ny rovdyrpolitikk» viser seg å være svært konkret:

– Det må skytes flere rovdyr. Man kan kalle det noe annet, men det er det det handler om, sier Vedum kontant.

Tor Stenersen

Stiller ingen krav til Ap

– Hvorfor er du redd for å stille krav eller ultimatum til en regjeringspartner?

– Jeg mener det er unaturlig. Politikk skal ikke være et spill, det er en verdikamp hvor velgerne avgjør styrkeforholdet mellom partiene.

– I listen din er det, med unntak av «varmere samfunn», ingenting om klima. Hva tenker du om det?

– Vi mener langsiktig bruk kontra vern sier mye om vår miljøtenkning. En av hovedkonfliktene her er om vi skal vi hugge mer skog eller verne mer skog. Vi mener langsiktig bruk med grønn verdiskapning er det riktige svaret. Der skiller vi oss kraftig ut fra trenden i miljødebatten de siste årene.

– Og husk at det er ikke av klimahensyn vi er imot å bygge ut Lofoten og Vesterålen. Det er for å bevare fiskeressursene, legger Vedum til.