– Den har jeg aldri turt å bruke, sier hun og kikker på en utstoppet rev til å ha rundt halsen. Rundt seg i sofaen i huset på Kolsås i Bærum har hun hentet frem det hun har arvet av pelsplagg fra egen farmor, svigermorens tante og oldemor.

To minkkåper er blant dem. De er blitt flittig brukt opp gjennom årene, men de siste årene har Wiese oftest latt være å ikle seg pels uansett utetemperatur.

– Her lokalt kan jeg bruke dem, hvis det er veldig kaldt. Men i byen bruker jeg dem ikke. Og jeg vegrer meg også for å bruke dem på jobb, sier hun.

Vil ikke provosere eller støte noen

Hun har ikke noe spesielt engasjement for eller imot pelsdyroppdrett. Men fordi så mange andre har et brennende engasjement om temaet, blir plaggene stort sett hengende i skapet. Og det til tross for at hun selv er opptatt av gjenbruk.

Hun vil hverken støte eller provosere noen og føler at noen tillegger henne et engasjement i saken om hun bruker pels.

De få gangen hun tar på en minkkåpe, må hun ofte begrunne hvorfor hun gjør det.

– Derfor velger jeg i stedet å se ut som en fjortis i boblejakke og kjole, noe jeg aldri gjorde før jeg fylte 50, sier hun.

Hadde hun ikke arvet kåpene, ville hun ikke kjøpt dem nye, bl.a. fordi de er kostbare.

– Vi har mange gode alternativer i våre dager, men synes det er trist at vi ikke kan bruke plagg som allerede har vært i bruk i flere tiår, sier hun.

Brukes i lokal kirke julaften

I tillegg til at hun frykter hun provoserer andre om hun går med minkkåpene i Oslo sentrum, er hun også redd for at de skal bli ødelagt.

Selv betrakter hun pelskåpe som et flott plagg, som kan brukes i generasjoner. Nå kan det stoppe opp i hennes familie. Det er ikke snakk om å bruke dem for datteren på 25 – selv om gjenbruk er i vinden og noe Wiese brenner for.

– Men jeg skal bruke pelskåpe her i kirken på julaften. Det er sikkert noen som blir provosert da også, men jeg skal rakrygget bære den over den tynne kjolen, sier hun.

Dyrevernalliansen: Nei til gjenbruk av pels

Dyrevernalliansen fraråder bruk av pelskåper, uavhengig av om de er nye, arvede, kjøpt i bruktbutikk eller på lommemarked.

– Det er vårt råd. De kan bidra til å skape mote, sier kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind.

– Alle har et ansvar for de signalene de sender ut, sier hun og mener de som går i ekte pels, sender et signal om at «det er i orden å opprettholde pelsdyrindustrien og dyremishandling».

– Det handler om signaleffekten.

Når hun argumenterer mot gjenbruk, sier hun det er vanskelig å skille en gammel fra en ny kåpe.

Hun sier hun ikke ønsker å sette «to gode saker som gjenbruk og dyrevern opp mot hverandre», og mener generelt at valget mellom dyrevern og miljøødeleggelse ikke bør veltes over på forbrukerne, men tas av klesindustrien.

Men hun legger til at det er forskjell på eldre kvinner som har hatt en pels hele livet og «unge bloggere som går i vintage- eller bruktbutikker, og er forbilder for andre.»

– Jeg synes det er mye hetsing

I pelskåpe og hatt fra beverrotte – også kalt nutria – sitter Elsa Nilssen på Nationaltheatret stasjon og venter på Drammenstoget.

– Det er en godt brukt spissnutria fra 70–80-tallet, sier hun om pelsen.

Er det kaldt ute, ikler hun seg pelsen og mener det knapt finnes noe bedre når gradestokken viser minustall.

– Jeg tar den på med en viss selvfølgelighet. Det er et godt og hensiktsmessig plagg, som henger i skapet, og jeg har tenkt å bruke det, sier hun.

Hun sier det «sikkert er mye å si om pelsdyrnæringen og villdyr i bur», og vil ikke sette seg til doms over dem som er mot næringen.

– Jeg bruker mine klær. De får gjøre akkurat som de vil, men jeg synes det er mye hetsing på mange områder. Har folk en gammel selskinnskåpe, synes jeg det er ganske respektabelt å bruke den, sier Elsa Nilsen.

Skei Grande: Forstår dem som lar den henge

Kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande, som har sørget for at pelsdyrnæringen i Norge skal avvikles, sier hun forstår at folk lar gamle pelskåper bli hengende skapet.

– Jeg forstår jo at det er vanskelig å signalisere at det er en gammel pels, sier hun. Grande vil imidlertid ikke selv si noe om hvorvidt hun råder folk til å la en arvet kåpe bli liggende ubrukt.

– Det har jeg absolutt ingen mening om, men det er klart at det pels og pelsdyrhold har stått for, det tror jeg mange ikke vil kobles til personlig. Så jeg har forståelse for at folk lar den henge i skapet.

– Men er ikke det et paradoks, når man snakker så mye om gjenbruk?

– Jo, men jeg forstår at pelskåpen symboliserer så mye mer enn bare gjenbruk, sier Venstre-lederen.

Tina Bru: Synd hvis folk ikke bruker slike kåper

Leder i Høyres kvinnenettverk, Tina Bru, har kjempet mot pelsdyroppdrett internt i Høyre, men mener det er synd dersom folk ikke tør bruke arvede pelsplagg.

– Min motstand har aldri dreid seg om det, men om vi skal drive med pelsdyroppdrett i Norge. Det har jeg vært imot. Men at folk bruker pels som allerede er produsert og finnes, det kan bare være god gjenbruk. Det synes jeg er helt greit.

– Noen mener man sender ut feil signaler?

– Jeg synes ikke det sender så galt signal, sier hun, men understreker at folk må gjøre de det føler er best selv.