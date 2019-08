Det foregikk fra høsten 1956 og helt frem til våren 1957. Hele tiden skrev Einar Gerhardsen personlige notater fra disse sensitive og følelsesladede samtalene med kong Haakon og kronprins Olav, men også med stortingspresident Oscar Torp og kongens lege, professor Leif Efskind. Notater som nå for første gang er tilgjengelige.

Det var like etter den da så unge britiske dronning Elisabeths besøk i Norge i juni 1955 at uhellet skjedde. Den snart 83 år gamle kong Haakon falt på badet på Bygdøy kongsgård og resultatet ble et like alvorlig som ulykksalig brudd. Sykeleiet ble langvarig og komplisert. Og kronprins Olav ble regent for den sykemeldte kongen.