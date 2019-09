1. Ballet startet fredag kveld. I et intervju på NRK Dagsrevyen tok Raja et knallhardt oppgjør med Siv Jensen og Sylvi Listhaugs omstridte valgkamputspill. Det handlet spesielt om Jensens uttalelser om snikislamisering og Listhaugs FB-post der hun skrev at «Norge skal ikke ta imot båtmigranter. Enig?».

– Vi skal si klart og tydelig ifra hver gang Jensen eller Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre tie, sa Raja til Dagsrevyen.

2. Siv Jensen reagerte sterkt dagen etter på Rajas uttalelser. Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) mente Raja knyttet Frp til nazisme og fascisme og ba ham, eventuelt partileder i Venstre og kulturminister Trine Skei Grande, beklage.

3. Full fyr ble det først lørdag ettermiddag da Trine Skei Grande ikke beklaget Rajas uttalelser, men tvert imot støttet ham. – Vi har ingenting å beklage, sa Grande. Samtidig fikk Raja også støtte fra flere fylkesledere i Venstre.

4. Søndag gikk Siv Jensen hardt ut mot Grande og sa at det var helt uakseptabelt at Grande ikke beklaget Rajas uttalelser. Hun ba igjen om at Venstre måtte rydde opp «slik at de kunne fortsette arbeidet sammen i regjering».

5. Så kom statsministeren på banen. Hun ba Frp og Venstre om å dempe seg, men ble ikke hørt.

6. Tirsdag fikk nemlig saken en ny omdreining da Raja, i et leserinnlegg i Aftenposten, utdypet og fasthold kritikken mot Frp («det stinker av Frps retorikk») samtidig som han kritiserte statsministeren for ikke å rydde opp.

7. Da toppet det seg for Siv Jensen. Hun sa da at Venstre fikk «ta konsekvensene» dersom de ikke ønsket å sitte i regjering med Frp. Da reagerte statsministeren igjen – denne gang på det Siv Jensen hadde sagt – og sa at det «er ikke lurt» å komme med «slike uttalelser».

7. Senere tirsdag ble det kjent at hverken Venstres to nestledere, Terje Breivik og Ola Elvestuen, eller Grande kjente til på forhånd Rajas utspill sist fredag der han knyttet Frp til «brun propaganda». De var heller ikke informert om Rajas leserinnlegg i Aftenposten tirsdag.

8. Tirsdag ettermiddag kom det første gang motstemmer mot Raja fra Venstres ledelse. Nestlederne Breivik og Elvestuen kritiserte Raja for å ha brukt begrepet «brun propaganda», men støttet ham i å rette kritikk mot Frp for å bruke begrepet «snikislamisering». Rett etterpå kom Grande på banen og sa at Frps ordbruk var «forkastelig», men ikke «brun propaganda». Grande ville ikke beklage.

9. Like etterpå postet Raja et innlegg på FB der han for første gang modererer seg, men uten å trekke uttalelsene om «brun propaganda». Han skriver at han «ikke mente» å sammenligne Frp med «nazister og Hitler» og at han «gjerne tar selvkritikk» dersom begrepet «er ensbetydende med nazisme».

10. Partileder Trine Skei Grande avbrøt tirsdag kveld sitt besøk på Island på grunn av den betente konflikten mellom Frp og Venstre. – Jeg reiser hjem for å bidra til at vi nå tar ned denne konflikten. Vi må nå gå videre og fokusere på gjennomslagene vi har i budsjettet og i regjering, sa hun til NRK.

11. Fortsettelse følger...