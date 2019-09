Går mot krisevalg for Venstre

Venstre ser ut til å gjøre et dårlig valg. For landet som helhet ligger prognosen ved fylkesvalget på 3,2 prosent rett etter klokken 22.30 mandag kveld.

I Oslo gir den foreløpige stemmeopptellingen 4,3 prosent – en nedgang på 2,5 prosentpoeng fra forrige valg.

Jan T. Espedal

For kommunevalget er tallet 3,4 prosent, en nedgang på over 2 prosentpoeng. Blir dette resultatet når alle stemmene er talt opp, er det det dårligste kommunevalget for Venstre etter 1945.

– Vi er ennå tidlig på kvelden, sier Ola Elvestuen til Aftenposten, som treffer Venstre-nestlederen på Venstres valgvake på Vega scene i Oslo.

Han var selv ute og bar lister foran stemmelokalet ved Oslo handelsgymnasium til klokken åtte i kveld.

– Vi er klar over at vi trenger et løft nå mot slutten, så vi får se hvordan dette går når vi får de endelige tallene, sier han til Aftenposten.

– Det kan bli et historisk dårlig kommunevalg for Venstre?

– Det vil jeg ikke spekulere på.

Vil ikke avvise Ap-samarbeid

Selv om det går mot et historisk krisevalg for Venstre, er det god stemning på Vega scene i Oslo, der partiet holder valgvake i kveld.

Oslo Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke og andrekandidat Marit Vea, samt lokalagets valgkampleder Karl Arthur Giverholt, inntok nå scenen til tonene fra Chumbawambas ene hit Tubthumping. Bjercke takket partiets fotsoldater: - Dere har levert å tidenes beste valgkamp for Oslo Venstre. Jeg bøyer meg i støvet, bokstavelig talt, sa han.

Samtidig la han til at selv om det er sosialistisk flertall i Oslo, tror han ikke Oslos velgere ønsker seg et byråd som er avhengig av et dobbelt så stort Rødt.

– Jeg tror de vil ha grønne pragamatiske løsninger i sentrum. Dette valgresultatet gir oss muligheter. Det kan fort være et, to, tre mandater som vipper i dette valget. Det blir noen spennende dager fremover.

– Er det fortsatt uaktuelt for dere å samarbeide med Ap?

– Nå får vi se hvilke muligheter vi får. De vi har avvist fullstendig, er Rødt og Bompengepartiet.

Vanskelig valgkamp

Venstres valgkamp startet trådt. Gjennom august ble partiet vant til målinger nede på 2- og 3-tallet. Tallene har imidlertid bedret seg litt inn mot valgdagen. Pollofpolls’ siste sammenfatning av meningsmålingene fra valgkampen viser en forventet oppslutning på 4,1 prosent på valgdagen.

Unge Venstre har dessuten gjort sitt beste ungdomsvalg noensinne med et valgresultat på 10,2 prosent.

Da stortingsrepresentant Abid Raja ønsket slitne valgkamparbeidere velkommen til Venstres valgvake på Vega scene i Oslo, manet han til forsiktig optimisme før de første prognosene ble offentliggjort.

– Det har vært en ganske lang valgkamp. Og Trine har sagt på TV at hun skulle ønske at det var en uke til. Jeg har hørt at vi er som den fulle og late studenten som venter til slutten av semesteret med å begynne å lese, men som gjør en ganske OK eksamen likevel.

– Det er det vi håper på i kveld. Målingene har vært i oppoverbakke, men så har vi mobilisert kraftig i slutten. Så vi er forsiktige optimister, sa han.

Den forsiktige optimismen ser altså ikke ut til å slå til. Ender partiets kommunevalgresultat under 3,7 prosent, som altså er partiets resultat fra kommunevalget i 1991, vil dette være det dårligste valgresultatet i et kommunevalg gjennom hele Trine Skei Grandes partilederperiode – og hele perioden til forgjenger Lars Sponheim.

Sistnevnte varslet sin avgang som Venstre-leder etter stortingsvalget da partiet fikk 3,9 prosent i stortingsvalget 2009.

Fakta: Venstre Norsk sosialliberalt parti

Norges eldste parti – stiftet 1884

Leder: Trine Skei Grande

Oppslutning siste kommunevalg (2015): 5,5 prosent

Oppslutning i Oslo siste kommunelag: 6,9 prosent

Ordførere etter kommunevalget i 2015: 6

Oppslutning siste fylkestingsvalg (2015): 5,0 prosent

Oppslutning siste stortingsvalg (2017): 4,4 prosent

Største oppslutning kommunevalg siden 1945 (1967): 9,8 prosent

Laveste oppslutning kommunevalg siden 1945 (1975, 1991): 3,7 prosent

Største oppslutning fylkestingsvalg (2011): 5,7 prosent

Laveste oppslutning fylkestingsvalg (1987): 3,3 prosent (NTB)

Forbereder seg på lederdebatt

Uansett går det mot lederdebatt i Norges eldste parti. På neste års landsmøte skal Venstre velge ny ledelse. Både leder Trine Skei Grande og nestlederne Terje Breivik, partiets parlamentariske leder på Stortinget, og Ola Elvestuen, som er klima- og miljøvernminister, er alle på valg.

Da Klassekampen i juni spurte Unge Venstre-leder Sondre Hansmark om partiet bør ta en lederdiskusjon om de får et valgresultat under 4 prosent, svarte han:

– Det bør man uansett, og det er også Trine Skei Grande åpen på. Man skal ikke sitte evig. Hun har ønsket debatten velkommen.

Stortingsrepresentant Guri Melby sa til samme avis:

– Vi skal ha en debatt om hele ledelsen i Venstre uansett.

Grande selv har lansert disse Venstre-profilene som mulige arvtagere den dager hun gir seg:

Sveinung Rotevatn, som er statssekretær for Elvestuen

Guri Melby, stortingsrepresentant for Oslo

Abid Raja, stortingsrepresentant for Akershus, partiets finanspolitiske talsperson og Stortingets femte visepresident.

Unge Venstre har flagget at de ønsker Sveinung Rotevatn som Venstres neste partileder, mens Melby skal være Grandes foretrukne arvtager.