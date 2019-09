Få løpende reaksjoner i Aftenpostens valgstudio og se flere resultater her.

Basert på 152.036 forhåndsstemmer som er talt opp i Oslo klokken 17:12, ligger det an til fire nye år med rødgrønt styre i hovedstaden.

Byrådsleder Raymond Johansens ( Ap ) parti faller som en stein, og ligger an til å miste hver tredje velger. Åtte av 20 mandater forsvinner.

) parti faller som en stein, og ligger an til å miste hver tredje velger. Han får trolig fortsette likevel, fordi partner Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) dobles i størrelse, og øker fra fem til ti mandater .

) dobles i størrelse, og . Både Rødt og SV øker også kraftig, til 8–9 prosent hver i år. Begge ligger an til å øke fra tre til fem mandater hver.

Dan P. Neegaard

– Hvis dette blir resultatet, kommer vil til å juble fryktelig lenge over det, det er det ingen tvil om. Det er et fantastisk resultat og betyr et endelig gjennomslag for Miljøpartiet De Grønne, hvis det er der vi lander, sier Arild Hermstad, nasjonal talsperson I MDG.

Det kan også se ut til at Senterpartiet kommer seg inn med ett mandat. Partiet som har vært ute av Oslo rådhus siden 1995, har ikke flagget om de vil støtte sittende byråd eller gå i opposisjon.

Se mandatfordeling nedover i saken.

Opposisjonen rokeres

Høyre faller nest mest etter Ap, men Ap faller så mye at Høyre gjenerobrer plassen som byens største parti.

Blant opposisjonspartiene er det Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) som, ikke overraskende, står for den største endringen.

Det ferske partiet ligger an til å få 6–7 prosent av stemmene. I så fall vil FNB trolig få fire mandater i bystyret .

trolig få . Høyre mister én av fire velgere. 4 av 19 mandater forsvinner .

mister én av fire velgere. . Venstre går fra 6,9 til rundt 4 prosent, og mister ett av fire mandater .

går fra 6,9 til rundt 4 prosent, og . KrF og Frp har kun små endringer, men Frp kan miste et av fire mandater.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg vil ikke si annet enn at bompengestriden har tatt oppmerksomhet fra Høyres hovedsaker.

Basert på disse tallene vil altså sittende byråd (Ap, MDG og SV) med støttepartiet Rødt få tilsammen 32 mandater. Det er ett mandat mer enn de har nå.

Opposisjonen, inkludert FNB, vil i så fall få 26 mandater.

Det siste Oslo-mandatet går i skrivende stund til Senterpartiets Bjørg Sandkjær.

Basert på forhåndsstemmene, er det Høyre som er nærmest til å tape et mandat, mens SV er nærmest å vinne et.

Olav Olsen

Antallet stemmer dette er basert på, utgjør 28 prosent av Oslo-velgerne.

Ap: Historisk gjenvalg, men historisk dårlig resultat

Dersom det rødgrønne byrådet gjenvelges, slik det nå ser ut til, vil det være første gang at en byrådsleder fra Ap klarer å bli gjenvalgt. Men seieren har en bismak. Ap ligger an til å gjøre sitt dårligste kommunevalg i Oslo noen gang. Bunnoteringen fra før var 25,2 i 2003.

Siden Oslo gikk over til byparlamentarisme i 1986 har Ap kun ledet byrådet i tilsammen åtte år (1991–1995 og 2015–2019).

Olav Olsen

Blir valgresultatet i nærheten av det opptellingen så langt tyder på, gjør Oslo Ap sitt dårligste valg etter krigen.

MDG kan kreve finansbyråden

I dag har Ap fire byrådsposter i tillegg til lederen: Finans, Næring og eierskap, Eldre, helse og sosiale tjenester, og Kultur, frivillighet og idrett.

MDG har Byutvikling, i tillegg til Miljø og samferdsel. SV har ordførervervet i tillegg til Oppvekst og kunnskap.

Med et betydelig svekket Ap kan kortene i byrådet bli stokket om. MDG har tidligere krevd at det ønsker den mektige posisjonen som finansbyråd dersom partiet gjør et brakvalg og puster Ap i nakken.

Dan P. Neegaard

I dag er det Aps Robert Steen som har denne posisjonen.

På spørsmål om hva Ap har gjort feil, svarer han slik:

– Jeg er ikke så sikker på at vi har gjort noe feil. Dette valget viser at vi står overfor nye utfordringer på den politiske arena, nemlig klima. Her har MDG en naturlig drive. Vi som har en historisk arv å ta med oss må nå være mer frempå og tar landet igjennom en rettferdig omstilling. Der sitter Ap med sitt forhold til fagbevegelsen og lønnsmottagere i en nøkkelrolle for å klare den omstillingen, sier Steen til Aftenposten ved 21.30-tiden.

Han sier han ikke er opptatt av egen fremtid som finansbyråd.

– Jeg er opptatt av at byrådet får fortsette.

MDG kåret til valgkampens vinner

MDG startet valgdagen med å motta medienettstedet Kampanjes pris for årets beste valgkamp.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at «MDG fremstår som tydelige, troverdige og lite vinglete», det i en valgkamp som tidvis har vært kaotisk.

For der andre partier har slitt med å kommunisere hvordan de skal nå klimamål og samtidig møte sinte bilisters krav, har MDG brølt for klimaet, og Oslo-kandidat Lan Marie Berg har sagt at hun elsker bomringen.