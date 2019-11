Saken vil bli oppdatert etter møtet

Klokken 14.00 i ettermiddag møtes medlemmene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité til sitt første møte om trygdeskandalen. Før møtet opplyser SVs medlem av komiteen, Freddy Øvstegård, at han vil fremme forslag om åpen høring om saken og at han regner med støtte for det i komiteen.

– Det er naturlig at statsråden kalles inn til åpen høring og gir svar på og oppklarer alle de spørsmålene Stortinget sitter på i denne alvorlige saken, sier han.

– SV mener det er viktig å raskt komme videre, slik at folk får svar på hva som har skjedd. Det mener jeg vi skylder de menneskene som har havnet i økonomisk ruin og blitt uskyldig dømt og havnet i fengsel.

Flere statsråder vil kunne bli innkalt

Øvstegård understreker at SV mener Stortinget «må snu alle steiner i denne saken» og at det derfor vil være naturlig å innkalle flere statsråder enn Anniken Hauglie (H), som sitter med ansvaret nå.

Etter at den mye omtalte trygdeforordningen ble en del av norsk lov i 2012, har både Hanne Bjurstrøm (Ap), Anniken Hauglie (Ap) og Robert Eriksson (Frp) hatt ansvaret for Nav og trygdelovgivningen.

– Det kan være naturlig å gå lenger tilbake, sier han. Konkret nevner han at SV er opptatt av å oppklare hva som skjedde etter regjeringsskiftet i 2013. Kort tid før valget det året, la den rødgrønne regjeringen frem en stortingsmelding der det ble opplyst at det var satt i gang en gjennomgang av den nye trygdeforordningen og hvordan den ville kunne slå ut.

Men denne meldingen ble trukket tilbake av den nye regjeringen, og SV mener ikke sittende regjeringen så langt ikke har gitt noe godt svar på hva som skjedde med gjennomgangen.

– Dette vil være viktig for komiteen å få avklart, sier han,

Den omtalte meldingen ble lagt frem av Huitfeldt og trukket tilbake da hennes arvtager Robert Eriksson overtok.

Stortinget må granske skandalen uavhengig av regjeringen

Regjeringen har allerede oppnevnt et eksternt utvalg for å granske skandalen. SV mener det er viktig at Stortinget parallelt med den foretar sin egen gransking.

– Det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget må ikke komme i veien for det kontrollmandatet Stortinget har, sier han. Han legger imidlertid til at det er naturlig at rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget blir sendt til Stortinget og behandlet « i en ny runde».

På dagens møte i komiteen vil den trolig drøfte både om den skal iverksettes en åpen høring om saken og hvor raskt Stortinget vil gå i gang med arbeidet.