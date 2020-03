Stor NHO-undersøkelse: Halvparten av bedriftene permitterer

NHO har for tredje gang siden koronakrisen brøt ut, spurt medlemsbedriftene om situasjonen akkurat nå. Tallene viser at bedriftene opplever at det går fra vondt til verre:

Halvparten (50 prosent) har gjennomført permitteringer. Det er dobbelt så mange som for én uke siden.

Nesten åtte av ti vurderer (77 prosent) fortsatt å permittere utover det som er gjort.

Tre av ti (28 prosent) har likviditetsproblemer på grunn av koronaviruset og mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid.

– For en uke siden ble tallene omtalt som sjokkerende. Det er vanskelig å finne de riktige ordene denne gangen, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Tallene kommer til å bli verre

– Uansett hva man kaller dette – krakk, krise, unntakstilstand – det er umulig å ta for hardt i, sier Almlid. Han er fortsatt i karantene.

– Hva er budskapet fra NHO nå?

– Dette er høyst, høyst dramatisk. Det er beksvart. Det verste er at det er enda verre foran oss. Åtte av ti bedrifter venter ytterlige permitteringer. Det betyr at vi kommer til å se enda verre tall om to-tre uker.

– Hva må myndighetene gjøre?

– Vi har et veldig godt samarbeid med regjeringen og opposisjonen, og vi opplever at vi blir lyttet til. Det finnes ikke politiske virkemidler som kan stoppe dette nå. Uansett om vi hadde brukt hele oljefondet, ville det uansett blitt vanskeligere fremover.

– Bedrifter vil gå konkurs, og bedrifter vil måtte si opp ansatte. Uansett hva man gjør, må vi alle være forberedt på at det blir verre, svarer han.

Grafen under viser at NHOs bedrifter på alle spørsmål svarer at det er større problemer enn for én uke siden.

– Konsekvensene vil bli store

– Myndighetene kan ikke oppheve de økonomiske lovene?

– Nei. Men de må gjøre det beste med de politiske virkemidlene de har, og det synes jeg at de gjør. Og jeg registrerer at de varsler nye pakker og tiltak fra dag til dag, og vi er i god dialog.

– Tror du nordmenn kommer til å merke de økonomiske konsekvensene av koronaviruset også etter smitten er over?

– Ja. Jeg tror alle må være forberedt på at vi vil merke dette etter at smitten er over. Konsekvensene vil bli store. Men det er for uoversiktlig til at vi kan se alle konsekvensene i dag.

– Det begynte som helsekrise. Nå er det også økonomisk krise. Hvis bedrifter går konkurs, vil de ansatte merke det. Men også lokalsamfunn vil merke når en bedrift ikke klarer å fortsette, og publikum som ikke kan kjøpe de samme varene, sier Almlid.

LO: Vi har fått samme tilbakemeldingene

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen deler NHOs bekymringer.

– Jeg er veldig bekymret. Jeg har aldri sett lignende tilstander i norsk arbeidsliv. Dette er svært alvorlig. Vi får tilbakemelding fra våre medlemmer om at det er helsvart i norsk arbeidsliv nå. Når så mange av NHOs medlemsbedrifter har gjennomført permitteringer, er det klart at det er kritisk. Vi får samme tilbakemelding fra våre forbund, skriver han i en epost til Aftenposten.

Nå ber han regjeringen komme med flere og kraftfulle tiltak.

– For arbeidstakerne, for bedriftene og for fellesskapet vil dette bli dyrt. Det eneste jeg tror vi kan si for sikkert er at dette bare er starten, skriver Gabrielsen.

Reiseliv hardes rammet

NHOs undersøkelse viser at situasjonen er prekær i nesten alle bransjer og i hele landet. Her er øvrige resultater:

Tallene er særlig høye innen reiseliv, der ni av ti bedrifter (87 prosent) har permittert ansatte. 73 prosent har permittert mer enn tre fjerdedeler av sine ansatte. Det er også et høyt antall permitteringer i service og handel (76 prosent).

Tre av ti bedrifter (28 prosent) planlegger nedbemanning/oppsigelser.

Åtte av ti (82 prosent) har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset.

54 prosent har problemer med å levere varer og tjenester, opp fra 42 prosent i forrige undersøkelse.

Undersøkelsen er gjennomført 19. og 20. mars.