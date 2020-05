Ropstad: – Et stort tilbakeskritt for likeverdet

– KrFs mål har vært å sikre en lov som ikke skaper et sorteringssamfunn, og en lov som sikrer barns rettigheter. Slik loven nå ligger, så har vi ikke klart det, skriver Ropstad videre i en SMS til NTB.

Tirsdagens vedtak betyr at det blir tillatt med eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og blodprøven nipt, som kan avsløre skader og sykdommer på fostre tidlig i svangerskapet.

Det var i utgangspunktet Ap, SV og Frp som gikk sammen for å sikre flertall for endringene.

– Vi visste at vi hadde muligheter til å få flertall, fordi Frp stilte sine representanter fritt. KrF har kjempet helt til siste stemme nå var talt, skriver Ropstad.

– Mange har engasjert seg for et samfunn med plass til alle. Erfaringene fra Danmark og Island viser at med massiv leting etter diagnoser blir det knapt født barn med Downs syndrom. KrF ønsker ikke samme utvikling i Norge, forklarer Ropstad.

Samvittighetsspørsmål for flere enn KrF

Ap-leder Jonas Gahr Støre, Frp-leder Siv Jensen og SV-leder Audun Lysbakken var godt fornøyd med lovendringen der de delte ut is til meningsfeller på Løvebakken.

– Det var et større flertall enn forventet, sa Ap-lederen.

– Det var et tema at dette var et samvittighetsspørsmål. For oss var det også det, sier Støre.

Siv Jensen sier at hun tror at strategien til KrF med å appellere til samvittighet og kreve full sal har vist seg å være imot sin hensikt.

– Det har vært en verdig debatt, sa Frp-lederen, som mente mange hadde tenkt grundig om flere av problemstillingene.

– Vi har laget tryggere rammer for mennesker som vi ha barn, mente hun.

Lysbakken viste til at for eksempel tidlig ultralyd ikke har vært forbud i Norge, men ujevnt tilgjengelig. Han viste til at man i dag har gjort slutt på at dette er fordelt etter geografi og størrelse på lommeboken.