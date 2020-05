Ropstad frykter «islandske og danske tilstander» etter biotek-nederlag

Tirsdagens thriller i Stortinget endte med at KrF tapte på alle punkter. Det innebærer at det blir tillatt med eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og blodprøven nipt, som kan avsløre skader og sykdommer på fostre tidlig i svangerskapet.

Men KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier han ikke er bitter. Ropstad sier han heller ikke vil «straffe» regjeringspartnerne Høyre og Venstre for at utbrytere fra disse to partiene sikret enkelte av flertallene som påførte KrF smertefulle tap i flere av vedtakene.

– Kunne du gjort noe annerledes, Ropstad?

– Vi kunne sikkert jobbet på andre måter og kanskje overbevist noen flere, men jeg tar nå til etterretning at flertallet dessverre gikk imot oss.

– Hva betyr dagens nederlag for deg?

– Dette handler ikke om meg, men om hvilket samfunn vi skal få. Dagens vedtak åpner for en rekke nye etiske dilemmaer. KrF kommer derfor til å stå i store verdikamper også fremover. KrF trengs mer enn noensinne.

Olav Olsen

– Hvor skuffet er du nå?

– Jeg skulle gjerne hatt et annet flertall, men jeg er aller mest skuffet på vegne at det samfunnet jeg frykter vi kan få nå. Se på Island og Danmark, der det knapt fødes barn med Downs syndrom. Derfor kommer jeg til å jobbe det jeg kan fremover for å fremme tiltak med hjelp til familier og god informasjon, sier han.

– Dette er alvorlig for samfunnsutviklingen

Ropstad vant veivalgsdiskusjonen i KrF i 2018 med blant annet å argumentere for «en historisk anledning» til å andre abortlovens paragraf 2c, som gir rett til abort etter uke 12 ved alvorlig sykdom hos fosteret. Det lyktes han ikke med, men KrF gikk gjennomslag for et forbud mot tvillingabort.

Da KrF gikk inn i Solberg-regjeringen i januar i fjor, var KrFs store seier at en bebudet liberalisering av bioteknologiloven ble stanset.

Tirsdag tapte han det slaget.

– Hvordan er det å ha tapt på samtlige fronter?

– Jeg visste at flertallet for bioteknologiloven sto i fare da Frp gikk ut. Så dette var ingen overraskelse.

Vil ikke «straffe» Venstre og Høyre

Da KrF sto utenfor Solberg-regjeringen (fra 2013–2019) greide KrF å hindre en liberalisering av bioteknologiloven.

– Hva tenker du om at hvis KrF ikke hadde gått inn i regjeringen, men fortsatt hadde hatt samarbeidsavtale med den, så kunne dere ha hindret en liberalisering?

– Jeg tenker at det var med det flertallet vi hadde da vi gikk inn i regjeringen (Høyre, Frp, Venstre og KrF) at vi kunne ha reddet disse sakene. Men da Frp gikk ut, skjønte vi at det kunne få konsekvenser. Så selv om vi i fjor fikk den regjeringen som KrF har gått til valg på siden 2005 (Høyre, KrF og Venstre), så ville det være noen andre flertall og noen nye utfordringer.

– Men med den sammensetningen Stortinget har i disse spørsmålene, så var det en flertallsregjering det som best kunne sikret våre standpunkt. Jeg tror vi hadde tapt dette slaget uansett.

– Vil dere hevne nederlaget som utbrytere fra Høyre og Venstre nå har påført KrF? Vil dere f.eks. trekke støtten til rusreformen som Venstre har slåss for?

– KrF trenges i regjering mer enn noen gang, blant annet på grunn av de etiske dilemmaene dagens vedtak åpner for.

– Så dere vil være lojale overfor innholdet i regjeringserklæringen, ikke bare overfor KrFs seire i den?

– Ja.

Høie: - Har brukt 20 år av mitt liv på å kjempe mot dette

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) frykter at endringene i Stortinget stemte for mandag kan sette helsevesenet under press.

– Jeg har brukt 20 år av mitt liv på å kjempe mot mange av disse endringene, men sånn er det, sier Høie til NTB.

Høie mener at spørsmålene rundt det å tilby NIPT-testen og tidlig ultralyd til alle ikke er godt nok utredet.

– Det er mange sider ved dette som ikke har kommet godt nok fram, sier helseministeren.

Samvittighetsspørsmål for flere enn KrF

Ap-leder Jonas Gahr Støre, Frp-leder Siv Jensen og SV-leder Audun Lysbakken var godt fornøyd med lovendringen der de delte ut is til meningsfeller på Løvebakken.

– Det var et større flertall enn forventet, sa Ap-lederen.

– Det var et tema at dette var et samvittighetsspørsmål. For oss var det også det, sier Støre.

Siv Jensen sier at hun tror at strategien til KrF med å appellere til samvittighet og kreve full sal har vist seg å være imot sin hensikt.

– Det har vært en verdig debatt, sa Frp-lederen, som mente mange hadde tenkt grundig om flere av problemstillingene.

– Vi har laget tryggere rammer for mennesker som vi ha barn, mente hun.

Lysbakken viste til at for eksempel tidlig ultralyd ikke har vært forbud i Norge, men ujevnt tilgjengelig. Han viste til at man i dag har gjort slutt på at dette er fordelt etter geografi og størrelse på lommeboken.