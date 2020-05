MDG støtter Ap, SV og Frp i stortingsthrilleren om ny bioteknologilov

Søndag formiddag har sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne stemt over hva partiet skal mene om liberaliseringene av bioteknologiloven i tirsdagens stortingsdrama.

Det ligger an til en jevn avstemning, så stemmen til MDGs ene representant, Une Bastholm, kan bli avgjørende.

KrF har nemlig krevd full sal for å behandle saken, og stortingssalen skal utstyres med pleksiglass for å verne de 169 stortingsrepresentantene mot koronasmitte.

Ap, SV og Fremskrittspartiet er sammen enige om at eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og blodtesten Nipt (blodprøve som blant annet kan avdekke kromosonfeil) skal blir tillatt å utføre i Norge for alle gravide kvinner.

De tre partiene har til et sammen et knapt flertall på 86 stortingsrepresentanter – én representant mer enn nødvendig for å danne flertall. Senterpartiet og regjeringspartiene går imot forslaget.

Fakta: Vedtaket fra MDGs sentralstyret: MDGs sentralstyre vedtok søndag formiddag at partiet er: For at assistert befruktning for enslige tillates

For at man må stille med halvparten av genmaterialet selv ved assistert befruktning

For at tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser blir et tilbud til alle kvinner i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen.

For at kvinner som har krav på fosterdiagnostikk etter dagens vilkår, eller som får bekreftet avvik ved tidlig ultralyd, skal få tilbud om NIPT-test i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen

For at NIPT blir tillatt å utføre i Norge for alle gravide kvinner

For at aldersgrensen for tilbud om fosterdiagnostikk senkes fra 38 til 35 år ved termin. Partiet har allerede proramfestet at det er for eggdonasjon.

Frp kan torpedere eget forlik

Det var Frp som tok initiativ til forliket. Men Frps stortingsgruppe er fristilt i saken og flere representanter, inkludert nestleder Sylvi Listhaug, har signalisert at er usikre eller at de vil stemme mot deler av forliket.

Utbrytere fra Frp kan dermed vippe flertallet. KrF jobber intenst for at det skal skje.

MDGs sentralstyret avgjorde søndag formiddag at partiet er for alle de nevnte liberaliseringene, opplyser partiet på en e-post til Aftenposten søndag.

Bastholm overkjørt av Grønn Ungdom

Ifølge Klassekampen oppfordret Bastholm sentralstyret til å si ja til assistert befruktning for enslige og at aldersgrensen for tilbud om fosterdiagnostikk senkes fra 38 til 35 år.

Hun skal imidlertid oppfordret sentralstyret til å ta følge med regjeringspartiene og Sp og si nei til tidlig ultralyd og Nipt-testen.

Ungdomspartiet Grønn Ungdom ba sentralstyret si ja til samtlige liberaliseringer, ifølge avisen.