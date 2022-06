Rødt, SV og MDG opprørt over Tyrkia-avtale: – Nato ofrer kurderne, sier Rødt.

Rødts Seher Aydar er selv kurder. Hun sier at Sverige og Finlands Nato-avtale med Tyrkia tok fra henne nattesøvnen.

– Jeg så nyheten i forgårs, og jeg skal være ærlig: Den tok nattesøvnen fra meg, sier Rødts Seher Aydar om til Sverige og Finlands avtale med Tyrkia.

– Det som skjer nå, er at Nato ofrer kurderne.

Det sier stortingsrepresentant for Rødt Seher Aydar. Hun er selv kurder og født i Tyrkia.

Nyheten hun sikter til, er at Tyrkia åpner for at Sverige og Finland blir medlemmer i Nato. Det skjer først etter at Tyrkia tirsdag inngikk en avtale med de to nordiske landene. Blant annet om at Sverige og Finland skal samarbeide med Tyrkia om å utlevere terrormistenkte og bidra i kampen mot PKK.

PKK er det kurdiske arbeiderparti. Tyrkia, EU og USA har stemplet organisasjonen som en terrororganisasjon.

I tillegg lover Sverige og Finland å ikke støtte PYD og YPG. Det er kurdiske organisasjoner som var sentrale i kampen mot IS i Nord-Syria.

Dette skjer selv om de svenske sosialdemokratene helt nylig berget regjeringsmakten ved å love fortsatt støtte til PYD, i en politisk avtale med den uavhengige svensk-kurdiske representanten Amineh Kakabaveh.

Aydar omtaler det som et dolkestøt mot kurdere.

– Og det er ikke bare Sverige og Finland som har sviktet kurderne. Som allianse har Nato presset de to landene til å aktivt dolke kurderne i ryggen.

Hun er også skuffet over hvordan den norske regjeringen har reagert på avtalen.

Undergraver rettsstaten

MDGs utenrikspolitiske talsperson Carl Johansen mener avtalen er utarbeidet på problematiske premisser.

– Det vi har sett, er at det er et autoritært regime med tette koblinger til Putins Russland som får legge premissene for forhandlingene. Allerede der er det noe grunnleggende feil, sier Johansen til Aftenposten.

Han mener det er en «lang rekke ekstremt bekymringsfulle ting med avtalen».

Blant annet mener han at åpningen avtalen gir for utlevering av terrormistenkte kurdere, er en «undergraving av rettsstaten».

– Her har Sverige og Finland skrevet under på et dokument som aldri burde vært skrevet under på. Avtalen bryter helt tydelig med Natos charter om demokrati og rettsstat, sier Johansen.

I går gikk imidlertid Sveriges utenriksminister Ann Linde ut og sa at Sverige fortsatt «vil følge svensk og internasjonal lov».

Johansen sier han finner svarene fra Linde «alt annet enn betryggende».

– En del av problemet med denne typen tekster, er at de er generelle, vage og avhengige av tolkning. Bare det at Linde ser seg nødt til å påpeke at til tross for ordlyden i avtalen, skal svensk lov gjelde, er talende.

MDG var et av partiene som for to uker siden stemte for at Norge skulle godkjenne Sverige og Finlands søknad om Nato-medlemskap. Bare Rødt stemte imot.

– Gitt det vi nå vet om denne avtalen: Ville MDG fortsatt ha stemt for å innvilge Sverige og Finlands Nato-søknader?

– Det blir et kontrafaktisk spørsmål. Vi sa ja til å få Sverige og Finland inn i Nato. Men vi sa aldri ja til å undergrave rettsstaten i andre Nato-land, sier Johansen.

– Vi advarte mot dette

SV er mot norsk medlemskap i Nato, men stemte for å innlemme Sverige og Finland i alliansen.

I den påfølgende debatten utfordret de regjeringen på at det ikke måtte skje på bekostning av kurderne.

– Vi advarte mot og fryktet at det kurdiske folket ble vendt ryggen. Nettopp fordi det var så sterk politisk enighet om at Sverige og Finland måtte innlemmes i alliansen så raskt. Og nå ser det dessverre ut som om det har skjedd, sier fungerende SV-leder Kirsti Bergstø.

Hun tar forbehold om at hun ikke kjenner til alle detaljene i avtalen.

– Men om dere hadde visst at det krevdes en slik avtale: Hadde dere likevel stemt for å innlemme Sverige og Finland?

– Vi er ikke ansvarlige for den avtalen som er inngått. Men vi ønsket å ansvarliggjøre norske myndigheter på forhånd. Nettopp for at kurderne ikke skulle sviktes. Derfor fremmet vi et forslag om at prosessen ikke måtte medføre å gi etter for det tyrkiske presset, sier Bergstø.

AP: – Konspiratorisk

Utenrikspolitisk talsperson i Ap Åsmund Aukrustr reagerer på kritikken. Han mener påstanden om å svikte kurderne er et uttrykk for mistillit til Sverige og Finlands regjeringer.

– Jeg synes det er litt konspiratorisk å hevde at Sverige undergraver sin egen rettsstat. Jeg er helt sikker på at våre to naboland er blitt med på en avtale som ivaretar både deres sikkerhetsinteresser og det kurdiske spørsmålet, sier han.

– Men er du bekymret for kurdernes situasjon etter denne avtalen?

– Ikke i forbindelse med denne avtalen. Men det er mye i Tyrkia jeg er bekymret for. Og det skal man snakke høyt om. Både direkte med Tyrkia og i internasjonale fora.