Koronastøtte: SV krever klokkeklare regler om utbytte, bonus, lederlønninger, og oppsigelser

SV er glad for at regjeringen krever at virksomheter som går med overskudd, må betale tilbake koronastøtte. Men SV krever mye mer.

SVs ledelse har flere kritiske kommentarer til de kompenserende tiltakene regjeringen la frem tirsdag formiddag.

14. des. 2021 10:52 Sist oppdatert 13 minutter siden

Regjeringen er avhengig av støtte i Stortinget for å få gjennom nye krisetiltak for næringslivet. Ap og Sp sitter i en mindretallsregjering og fikk støtte av SV for å neste års statsbudsjett vedtatt.

Koronatiltakene griper ifølge SV inn i budsjettavtalen. Derfor understreker SVs politikere at regjeringen først må gå i dialog med dem om krisetiltakene.

– Dersom det skal være en kompensasjonsordning, som vi har vært skeptiske til, må regelverket i det minste være klokkeklart om utbytte, bonus, oppsigelser og lederlønn, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Han er også SVs næringspolitiske talsperson på Stortinget.

Regjeringen la tirsdag morgen frem en rekke nye tiltak for å hjelpe næringslivet når strengere koronatiltak nå innføres. Mandag varslet regjeringen bl.a. innføring av nasjonal skjenkestopp.

Fylkesnes er skeptisk til at regjeringen viderefører det han kaller «så mange av problemene med Solberg-regjeringens støtteordning».

Nei til utbytte – hvis ESA sier ja

Regjeringen har varslet at den vil forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet. Samtidig har den justert den noe.

For perioden november-desember blir kravet til fall i omsetningen senket fra 40 prosent i forrige periode, til 30 prosent.

Maksimalt støttebeløp pr. bedrift/konsern blir redusert fra 20 millioner til 15 millioner kroner for tomånedersperioden.

Det foreslås begrensninger på utbytte for de virksomhetene som mottar støtte. Men tiltaket må godkjennes av Eftas overvåkingsorgan ESA.

– Vi forventer at eiere og ledere opptrer ansvarlig. Regjeringen er klar på at koronastøtten skal gå til å holde folk i arbeid, ikke til utbytte for eierne. Virksomheter som går med overskudd i 2021, vil bli pålagt å betale tilbake støtte som de mottar for november og desember, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) da han presenterte tiltakene.

Forventer at Ap kan støtte det partiet mente i fjor

– Da vi behandlet saken sist, for ett år siden, var Ap med på å stille krav om både oppsigelse, utbytte, lederlønn og bonus, sier Fylkesnes.

Han understreker at han forventer at Ap vil kunne gå inn for det samme som sist.

– Noe annet ville overraske meg.

Fakta Disse kravene var Ap og SV enige om i fjor: Disse kravene sto Ap og SV – men ikke Sp – i fjor sammen om å kreve av bedrifter som fikk penger via kompensasjonsordningen: Foretaket kan ikke gjennomføre oppsigelser i perioden foretaket mottar støtte.

Foretaket kan ikke utdele utbytte eller foreta aksjetilbakekjøp i perioden foretaket mottar støtte, eller i 2021.

Større foretak må inngå avtale med foretakets tillitsvalgte om ikke å redusere antallet ansatte i foretaket i perioden foretaket mottar støtte.

Foretaket kan ikke utbetale bonus til ledende ansatte i det resterende av 2020 eller i 2021.

Foretaket kan ikke øke lederlønninger eller styrehonorar i det resterende av 2020 eller i 2021. Vis mer

Vil studere forslaget nøye

Fylkesnes sier SV vil se nærmere på hva regjeringen faktisk foreslår når det gjelder utbytte.

Han har lagt merke til at regjeringen bruker ordet "utbyttebegrensninger" og vil studere hva som ligger i det.

Konfrontert med at regjeringen her ikke kan foreslå noe man ikke kan gjennomføre i henhold til EØS-avtalen, svarer Fylkesnes at andre EU-land har fått aksept for tiltak som begrenser utbytte. Ifølge SV-politikeren har f.eks. Sverige fått gjennomslag for en ordning der man begrenser utbytte i vanlig lønn. I praksis betyr det at håndverkere som ikke tar ut lønn, men utbytte i stedet, kan gjøre det.

– Hvor lenge skal man ikke få lov til å si opp folk? Skal man ikke kunne si opp folk mens man får støtte – men like etterpå?

– Hvordan man skal ramme inn dette, blir viktig. Det samme med utbytte og lederlønninger, sier han.

Fylkesnes antyder at man også kan gi støtten som lån. Hvis man da holder seg innenfor de reglene SV ønsker å innføre, kan lånet gjøres om til tilskudd. Alternativt antyder han en ordning der tilskudd må betales tilbake, hvis man velger å betale ut utbytte.

SV: Ikke treffsikre nok

Fylkesnes er glad for at regjeringen relativt raskt har lagt frem støtteordninger for rammede bedrifter. Men han understreker at det nå haster veldig å gi folk og virksomheter trygghet rundt arbeidsplasser gjennom krisen.

Regjeringen har varslet at den vil legge frem et forslag til en lønnstøtteordning. Det vil si en ordning der bedrifter får støtte for å holde folk i lønn fremfor å permittere dem.

SV mener det haster.

– Den vil sørge for at folk er i jobb. Målet må være å bruke krisepenger til å holde julene i gang, slik at folk har en jobb å gå til, sier Fylkesnes.

Ordningen og de andre økonomiske tiltakene blir formelt foreslått i Stortinget i januar, i en egen stortingsmelding.

Høyres Tina Bru mener regjeringen så tidlig som mulig må redegjøre for detaljene i ordningen, slik at flest mulig kan få julefred.

Hun er ellers skeptisk til at regjeringen skal se på bedriftenes omsetningsfall for november og desemeber samlet.

– I november var samfunnet åpent. Og for mange av bedriftene som rammes nå, er november den beste måneden i året. Det blir derfor ikke riktig å legge den til grunn som normalen, sier hun.

Frp skeptisk til utbyttenekt

Regjeringen trenger bare støtte fra SV for å danne flertall for tiltakene. Men det advarer den borgerlige opposisjonen mot.

– Sist de forhandlet var budsjettforliket som ble til ca. 9 milliarder kroner i økte skatter og avgifter. Nå trenger næringslivet en hjelpende hånd, ikke en ny knyttneve, skriver Frps Roy Steffensen i en SMS.

Også Høyres Tina Bru sier at det vil være en fordel om Stortinget kan stå mest mulig samlet bak tiltakene. Hun lover at Høyre vil bidra konstruktivt til det dersom regjeringen inviterer til det.

Steffensen sier til Aftenposten at Frp ikke har rukket å diskutere tiltakene i sin stortingsgruppe, men at partiet i utgangspunktet er skeptisk til å begrense tilgangen på utbytte.

– Etter budsjettforliket hvor Ap, Sp, SV har strammet inn på bl.a. formuesskatt så blir det ikke akkurat lettere å klare seg uten utbytte. Det hadde nok vært lettere å akseptere en slik begrensning i en ideell verden uten en særnorsk formuesskatt, skriver han i en SMS.

Under Solberg-regjeringen ble det ikke innført utbyttebegrensninger på koronastøten. Bru sier at det ikke skyldes at Høyre var veldig for utbytte. Det gikk heller på at partiet mente forslaget var vanskelig å avgrense og gjenomføre på en hensiktsmessig måte, forteller hun.

– Dersom man innfører utbyttebegrensninger, må jo det ha en tidsbegrensningen. Hva er det som da hindrer en bedrift i å bare vente med å ta ut utbytte f.eksk?

Hun er derfor spent på hvordan regjeringen har løst dette.