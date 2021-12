SV krever forbedringer i flere av støttetiltakene

SV er glad for at regjeringen krever at virksomheter som går med overskudd, må betale tilbake støtte. Men jevnt over krever SV mer treffsikre tiltak.

SVs ledelse har flere kritiske kommentarer til de kompenserende tiltakene regjeringen la frem tirsdag formiddag.

14. des. 2021 10:52 Sist oppdatert nå nettopp

Regjeringen er avhengig av støtte i Stortinget for å få gjennom nye krisetiltak for næringslivet. Ap og Sp sitter i en mindretallsregjering og fikk støtte av SV for å neste års statsbudsjett vedtatt.

Koroatiltakene griper inn i budsjettavtalen. Derfor understreker SVs politikere at regjeringen først må gå i dialog med dem om kriseiltakene.

– Det er bra at regjeringen relativt raskt legger frem forslag til støtteordninger for rammede bedrifter, men nå haster det veldig å gi folk og virksomheter trygghet rundt arbeidsplasser gjennom krisen. Det haster med lønnsstøtteordning.

Det sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Han er også partiets næringspolitiske talsperson på Stortinget.

Regjeringen la tirsdag morgen frem en rekke nye tiltak for å hjelpe næringslivet når strengere koronatiltak nå innføres. Mandag varslet regjeringen bl.a. innføring av nasjonal skjenkestopp.

Fylkesnes sier i en pressemelding at SV er skeptisk til at regjeringen viderefører det han kaller «så mange av problemene med Solberg-regjeringens støtteordning».

Nei til utbytte – hvis ESA sier ja

Regjeringen har varslet at den vil forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet. Samtidig har den justert den noe.

For perioden november-desember blir kravet til fall i omsetningen senket fra 40 prosent i forrige periode, til 30 prosent.

Maksimalt støttebeløp pr. bedrift/konsern blir redusert fra 20 millioner til 15 millioner kroner for tomånedersperioden.

Det foreslås begrensninger på utbytte for de virksomhetene som mottar støtte. Men tiltaket må godkjennes av Eftas overvåkingsorgan ESA.

– Vi forventer at eiere og ledere opptrer ansvarlig. Regjeringen er klar på at koronastøtten skal gå til å holde folk i arbeid, ikke til utbytte for eierne. Virksomheter som går med overskudd i 2021, vil bli pålagt å betale tilbake støtte som de mottar for november og desember, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) da han presenterte tiltakene.

SV: Bør stilles strengere krav

– Det er positivt at virksomheter må betale tilbake støtte om de går med overskudd, men det bør også stilles krav om at de ikke kan si opp folk, eller at støtten kan gå til økt lederlønn eller bonuser, sier SVs nestleder.

Regjeringen la også frem tiltak overfor kulturlivet tirsdag. Bakgrunnen var nye innstramminger som rammer kulturlivet hardt.

– Det er flere områder der ordningene ikke er treffsikre nok. Blant annet har Kulturlivet i snart to år blitt rammet svært hardt, og det blir livsnødvendig for næringen at ordningene blir enda mer treffsikre. På kulturfeltet ser vi at kompensasjonsgraden for frilansere fortsatt er lav, taket på kompensasjon treffer dårlig og det er ingen løsning for vederlag eller utenlandsturneer, sier Fylkesnes

Frp skeptisk til utbyttenekt

Regjeringen trenger bare støtte fra SV for å danne flertall for tiltakene. Men det advarer Frps Roy Steffensen imot.

– Sist de forhandlet var budsjettforliket som ble til ca 9 milliarder kroner i økte skatter og avgifter. Nå trenger næringslivet en hjelpende hånd, ikke en ny knyttneve, skriver han i en SMS.

Steffensen sier til Aftenposten at Frp ikke har rukket å diskutere tiltakene i sin stortingsgrupee, men at partiet i utgangspunktet er skeptisk til å begrense tilgangen på utbytte.

– Etter budsjettforliket hvor Ap, Sp, SV har strammet inn på bl.a formuesskatt så blir det ikke akkurat lettere å klare seg uten utbytte. Det hadde nok vært lettere å akseptere en slik begrensning i en ideell verden uten en særnorsk formuesskatt, skriver han i en SMS.