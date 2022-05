Støre: Norge, Island og Danmark vil gi sikkerhetsgaranti til Finland og Sverige

Norge lover å bistå «med alle nødvendige midler» dersom Finland eller Sverige skulle bli angrepet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Støre under pressekonferansen mandag ettermiddag. I bakgrunnen var både det norske, finske og svenske flagget.

16. mai 2022 15:28 Sist oppdatert nå nettopp

Finland og Sverige er på vei inn i Nato. Det er klart etter noen historiske dager i nordisk sikkerhetspolitikk. Søndag sa Finland formelt ja til at landet blir medlem av Nato, etter at landets statsminister og president varslet dette torsdag.

I dag, mandag, ble det endelig klart at også Sverige vil følge etter. Statsminister Jonas Gahr Støre mener dagen i dag er en historisk dag for Norge.

– Norge støtter denne søknaden, sier Støre.

Dermed vil hele Norden snart være samlet i forsvarsalliansen. Sverige og Finland har av ulike grunner stått utenfor i alle år. Men i begge landene har stemningen nå snudd brått.

– Det er noe som forenes når de to landene vil inn i et sikkerhetsfelleskap der også Norge deltar. Vi blir ett sikkerhetsfelleskap i Norden. Og det er et tidsskille for det historiske, nordiske samarbeidet, sa Støre.

At Sverige og Finland når ønsker å slutte seg til, er en direkte konsekvens av Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Gir sikkerhetsgaranti til Finland og Sverige

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Anniken Huitfeldt (Ap) kommenterer den historiske utviklingen på en egen pressekonferanse mandag ettermiddag.

I forkant av mandagens pressekonferanse, ble det klart at Norge vil gi en sikkerhetsgaranti til Sverige og Finland mens Nato-søknaden behandles.

Den innebærer at Norge, Danmark og Island lover å bistå Sverige og Finland hvis de skulle bli angrepet.

– Vi er klare til å bistå med alle nødvendige midler hvis Sverige eller Finland skulle bli angrepet før de formelt blir Nato-medlemmer. Denne forsikringen er et tydelig signal for oss, og Finland og Sveriges sikkerhet er viktig for Norge, sier Støre.

Stortinget må ratifisere Sveriges og Finlands medlemskap. Støre forventer et «bredt, nesten overveldende flertall» når det skal skje.

– Hvordan vil dette påvirke Arbeiderpartiets forhold til SV, hvis de vil stemme imot dette?

– Det ønsker jeg ikke spekulere i. Jeg tror de som vil ha litt ulikt syn på det spørsmålet, vil ha respekt for at demokratiske naboland har tatt sine beslutninger.

Høyre: – Svært positive nyheter

Ine Eriksen Søreide, tidligere utenriksminister for Høyre, er glad for et svensk og et finsk Nato-medlemskap.

– Dette er svært positive nyheter for Sverige og Finland, for Norge og for NATO. Jeg har respekt for at disse beslutningene ikke har vært enkle, sier Søreide til Aftenposten.

Ine Eriksen Søreide ønsker Sverige og Finland velkommen i Nato.

Søreide i Høyre mener vi nå får et tettere nordisk samarbeid om forsvar.

– Å få Sverige og Finland inn i NATO, betyr at hele Norden er med. Det styrker nordisk sikkerhet og det gjør at vi kan få et enda tettere nordisk forsvarssamarbeid fordi vi vil operere sammen i en krise, ikke bare på øvelser.

Sverige sender delegasjon til Tyrkia

For at Sverige og Finland skal få godkjent søknaden må samtlige Nato-land godkjenne søknaden. De siste dagene har det derimot kommet signaler fra Tyrkia om at de ikke er så begeistret for de potensielt to nye medlemslandene.

Derfor har svenske myndigheter bestemt seg for å sende diplomater til Tyrkia for å forsikre seg om at den tyrkiske skepsisen ikke ender i at de lukker døren for Sverige og Finlands medlemskap.

– Vi sender en gruppe diplomater for å diskutere og ha dialog med Tyrkia, slik at vi kan se hvordan dette kan løses og hva det egentlig dreier seg om. Men signalene vi har fått, er at det er en enighet i Nato om svensk og finsk medlemskap, sier forsvarsminister Hultquist.