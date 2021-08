Støre mener Sp ikke har lukket døren til SV. Vedum nekter å svare.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke svare på om Ap-lederen har hørt feil når han ikke har hørt at Sp har lukket regjeringsdøren til SV.

Vedum vil ikke svare på spørsmål om Støre har mistolket Sp.

9. aug. 2021 23:06 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har ikke hørt at noen har lukket døren til noen.

Slik kommenterte Aps Jonas Gahr Støre Sps holdning til SV da Vedum, Støre og Erna Solberg møttes til valgkampens første trippel statsministerkandidat-debatt.

Støres kommentar kom etter at Høyreleder og statsminister Solberg hadde uttalt at ingen visste hvem som skulle samarbeide med hvem på rødgrønn side. I valgkampen har Sp-lederen valgt å snakke om regjeringssamarbeidsamarbeid med Ap, men ikke med SV. Med Støre har altså ikke oppfattet Sp i retning av at partiet har sagt nei til et samarbeid med SV.

Etter debatten spurte Aftenposten Vedum om Støres utsagn stemmer.

– Jeg har sagt det vi mener, og landsmøtet har vedtatt det som det har vedtatt: at vi ønsker en Sp-Ap-basert regjering. Vi mener det er det beste.

– Men har Støre oppfattet det riktig?

– Jeg må si det som er partiets landsmøtevedtak: Det er en Sp-Ap-basert regjering. Vi mener det er desidert best.

– Det vet jeg, men kan du ikke svare på om du mener Støre har mistolket Sp?

– Støre får svare for seg. Og så svarer jeg det som er Sps mål: Det er en regjering utgått av Sp og Ap, gjentar Vedum, som fortsetter med å si at det er best dersom man skal få til den politikken han ønsker.

– Det er det vi går til valg på.

Ba om at døren til SV må stå åpen

I helgen gikk flere Sp-politikere ut og ba om at Sp ikke måtte lukke døren til SV. Internt i partiet skal flere har understreket dette overfor ledelsen. Det har kilder opplyst til Aftenposten.

Kilder i Sps sentralstyre uttalte også til Aftenposten at partiet ikke har tatt stilling til om det ønsker en flertallsregjering eller en mindretallsregjering.

Fakta Flertallsregjeringer og mindretallsregjeringer En flertallsregjering er i Norge en regjering der partiet eller partiene som danner regjeringen har mer enn halvparten av representantene på Stortinget. Regjeringspartiene har altså et flertall på Stortinget. En mindretallsregjering er i Norge en regjering der partiet eller partiene som danner regjeringen har mindre enn halvparten av representantene på Stortinget. Regjeringspartiene er altså i mindretall på Stortinget. I Norge er både mindretallsregjeringer og flertallsregjeringer vanlig. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Meningsmålingene tyder på at det kan bli en flertallsregjering hvis Ap, SV og Sp danner regjering sammen. Hvis bare Ap og Sp skal danne regjering, blir det etter all sannsynlighet en mindretallsregjering.

– Er du glad for at Liv Signe Navarsete og Per Olaf Lundteigen i helgen gikk ut i flere medier og sa at Sp ikke måtte lukke døren til SV?

– Det som er så bra i Sp, er at vi nå i to runder har vedtatt at vi ønsker en Sp-Ap-basert regjering. Alle brenner nå for å få byttet ut Frp og Høyre og den sentraliserings- og forskjellspolitikken som nå er ført, sier Vedum.

-Jeg har jo svart på spørsmålene

– Synes du det er et problem at du ikke kan svare på spørsmålene journalistene stiller om dette?

– Nå har jeg jo svart på spørsmålene. Og det er det som er svaret, at vi ønsker en Sp-Ap-basert regjering. Vi mener det er best. Og så må folk ta stilling til hva de mener er best. Men nå er vi i mål med intervjuet.

– Er det best med en flertallsregjering eller en mindretallsregjering?

– Selvfølgelig ønsker jeg at Sp får høyest mulig oppslutning. Men velgerne får avgjøre. Vi ønsker en Sp-Ap-basert regjering. Og så får velgerne avgjøre styrkeforholdet.

– Hva synes du om eventyret «God dag mann, økseskaft»?

– Poenget er at jeg svarer det vi mener. Og vi mener det er det beste for Norge. Så kan det hende at du mener noe annet som journalist, men jeg mener det er det beste for Norge. Det er det vi går til valg på. Vi har vedtatt det på to landsmøter.

– Mener du jeg mener noe her? Jeg stiller bare spørsmål?

– Det er det Sp mener, vi ønsker en Sp-Ap-basert regjering. Og så får folk ta stilling til hva de ønsker. Det er det som er så fint at vi har et folkestyre, et demokrati. Så får folk velge selv – og så ønsker vi å bytte ut Frp og Høyre, sier Vedum.